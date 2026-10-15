Cantor Belo se fere em cena de tiroteio nas gravações de "Arcanjo Renegado"

O cantor Belo sofreu ferimentos leves na mão durante as gravações da série "Arcanjo Renegado", atração da plataforma Globoplay. O episódio ocorreu nesta quarta-feira (14/10), na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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O artista sofreu uma queimadura e um corte superficial durante a simulação de um tiroteio. A sequência era de confronto armado contra criminosos nos cenários da comunidade.

No incidente, o dispositivo cenográfico utilizado para simular os disparos de arma de fogo falhou. Com o defeito técnico no mecanismo de efeitos, o equipamento acabou atingindo diretamente a mão do cantor.

Atendimento médico e retorno às gravações

Apesar do susto provocado pela falha do material cênico, as lesões corporais foram superficiais. O cantor recebeu assistência médica rapidamente, na locação.

Após ser atendido pelos socorristas, Belo optou por retornar ao trabalho e seguir com as filmagens normalmente. O caso foi divulgado pelo portal LeoDias.

Belo integra o elenco da sexta temporada da história, no papel do policial Paulista. O trabalho dá sequência à trajetória do cantor na atuação, iniciada com sua participação na novela "Três Graças" (Globo).

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A nova temporada da série tem estreia prevista para este ano.