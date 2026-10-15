Filmes para todos os gostos nas salas de BH

Os cinemas da capital mineira estão cheios de novidades: 13 filmes chegaram às telonas esta semana, entre títulos estreantes, adaptações de jogos e relançamentos de grandes franquias.

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Ganha destaque o novo longa internacional do cearense Karim Aïnouz, de volta dois anos após seu último projeto, o thriller erótico “Motel Destino”. Coprodução de seis países, “Rosebush Pruning” (2026) conta a história de milionária família norte-americana – quatro irmãos e o pai cego – que vive em isolamento hedonista. O filme está em cartaz em salas da rede Cineart e no Cine Belas Artes.



O irmão mais velho, Jack (Jamie Bell), apresenta a noiva e expõe as tensões reprimidas no clã. A casa da família se torna um campo minado, onde laços começam a se romper.



Novo suspense protagonizado por Chris Evans e Anya Taylor-Joy, “Sacrifício” acompanha Mike Tyler (Evans), ator que participa de jantar beneficente de celebridades, tentando evitar a decadência de sua carreira. Porém, tudo dá errado quando uma seita radical invade a festa e planeja fazer sacrifícios humanos. Este filme pode ser visto em salas das redes Cinemark e Cineart.



O ator Austin Abrams marca presença dupla no Cinemark e na Cineart com “Resident evil” (2026), de Zach Cregger, e a estreia de “Dentro da baleia” (2026), filme de Brian Duffield. Nesse último, ele faz o papel de Jay Gardiner, que mergulha no mar em busca dos restos mortais do pai e é engolido por um cetáceo gigantesco. Sair dali se torna cada vez mais aterrorizante, pois o estoque de oxigênio começa a acabar. Ambos os filmes estão em cartaz na Cinemark e na Cineart.



Nas mesmas redes, os jogos de Street Fighter ganham nova adaptação live-action, com Noah Centineo como Ken. O filme é do cineasta americano Kitao Sakurai. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah) voltam ao combate quando a misteriosa Chun-Li (Callina Liang) os chama para o grande Torneio do Guerreiro Global. Durante essa jornada, eles têm de lidar com demônios do passado.



A Cinemark comemora o Halloween com clássicos do terror. Neste fim de semana, salas do Diamond Mall e do BH Shopping oferecem sessões especiais às 21h. Estão em cartaz “A hora do pesadelo” (1984), “Carrie: A estranha” (1976) e “Corra!” (2017).



A franquia de “Jogos Vorazes”, atração das redes Cinemark e Cineart, prepara o terreno para a estreia, em novembro, do novo filme do universo: “Jogos Vorazes: Amanhecer na colheita”.



“Jogos Vorazes” (2012), “Jogos Vorazes: Em chamas” (2013), “Jogos Vorazes: A esperança parte 1” (2014) e “Jogos Vorazes: A esperança parte final” (2015) contam a história de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) desafiando o regime autoritário da Capital após sobreviver aos jogos.



O último lançamento, “Jogos Vorazes: A cantiga dos pássaros e das serpentes” (2023), revela o passado de Snow (Donald Sutherland/Tom Blyth), ditador da Capital durante os jogos de Katniss.



Diversidade

A Semana do Cinema Negro e o Ciclo China em Perspectiva, em cartaz, respectivamente, no Centro Cultural Unimed-BH Minas e no Cine Humberto Mauro, oferecem alternativas à programação tradicional.



A Semana reúne produções mineiras como “Se eu fosse vivo… vivia”, de André Novais, e “O Natal dos Silva” de Gabriel Martins, no sábado (17/10). O encerramento, com homenagem a Grace Passô, terá sessão especial de “Nosso segredo”, dirigido por ela, no domingo (18/10), às 20h, com entrada franca.



O Ciclo discute as diferentes tradições chinesas, com sessões às terças, quintas e sábados. Amanhã (17/10), haverá exibição de “China através do seu patrimônio cultural imaterial” e “Sabores da China”, às 15h, com entrada franca. A sala fica no Palácio das Artes.

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* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria