Emo caipira celebra o Halloween nesta sexta (16/10) em BH

Um mímico, um caubói, um marinheiro e um coelho sobem ao palco, na noite desta sexta-feira (16/10), para celebrar o Halloween. É assim que os integrantes da Chococorn and The Sugarcanes se vestem na turnê comemorativa dos cinco anos da banda, com show no Original BH Pub.

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Este ano, os jovens paulistas de Santa Bárbara do Oeste vêm à cidade pela segunda vez, depois de cumprir agenda com 60 shows.



Alexandre Luz (bateria), Pipe Bacchin (guitarra base), Pedro Guerreiro (guitarra solo) e Pietro Sartori (baixo) dividem os vocais no estúdio e ao vivo.



Padrão

“Colocamos como padrão da nossa turnê as cidades para onde vale a pena retornar. O público de BH tem gostado bastante da gente”, explica Alexandre Luz.



A agenda especial de Halloween começa em Belo Horizonte e passa por Niterói (RJ), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).



“A gente fez uma festa de aniversário dos quatro anos em Americana (SP), queríamos comemorar agora de maneira maior. Então, voltamos às cidades com as quais ficamos encantados”, diz o baterista.



Foram diferentes formações, até que um imprevisto fez com que o baixista Pietro Sartori se juntasse aos demais para um show de Halloween em 2021. Para eles, o “ao vivo” fez toda a diferença.



“Tudo fica mais punk ao vivo. Quando compomos, não sentimos as músicas necessariamente animadas, mas no show a parada se transforma, a galera faz roda punk e fica pulando. Contagia ver a música de um jeito diferente”, comenta o baixista Pietro.



A turnê “Operação embaixo d'água”, com a qual o grupo veio a BH em maio, destacava o repertório do novo disco, “Todos os cães merecem o céu”. Agora, por vontade da banda e clamor do público, o repertório incluirá também faixas do álbum de estreia.



“A última tour vem sendo em torno do 'Todos os cães', mas a gente percebe um saudosismo e a preferência pelo 'Siamês'. Então devemos fazer o show 50/50”, afirma o baterista Alexandre.



O grupo é um dos principais nomes do chamado emo caipira. O baterista explica: “Esse termo surgiu em 2022, quando a gente estava começando a se inteirar da estética do 'midwest emo', gênero que existe nos Estados Unidos, basicamente a mistura de post-hardcore e indie rock. Como estamos fazendo música no Brasil, incentivar cópia de algo dos EUA não representava o desejo genuíno nosso.”



O termo caipira busca abraçar identidades que extrapolam o eixo Rio-SP. “Caipira nos representa, porque somos do interior, e também vem de fazer música de forma artesanal, com os amigos. Isso vai além do interior de São Paulo, é sobre representar cidades do interior do eixo (Sudeste), mas também de outras regiões como o Nordeste”, comenta.



A banda belo-horizontina Os Infiéis vai abrir a noite. Em maio, outro grupo local abriu para os paulistas, o Escadacima. “Talvez isso seja o mais importante do corre, permitir que outras bandas tenham acesso ao nosso público, às casas e até ao equipamento que nos disponibilizam para os shows”, diz Pipe.



O Halloween traz a missão de montar o figurino. “Acho muito difícil escolher fantasia, porque a pesquisa no Pinterest é tipo comprar roupa do Homem-Aranha”, ironiza Pietro. Então, inspirações vêm de Greg, personagem de “Over The Garden Wall”, do marinheiro de “Bob Esponja” e da coelhinha de “Zootopia”.



Há concurso de fantasia em cada cidade. Ao final da turnê, os selecionados serão postados no Instagram da banda. Enquete definirá o vencedor, que receberá R$ 300.



HALLOWEEN DA CHOCOCORN

Show de Chococorn and The Sugarcanes. Abertura: Os Infiéis. Nesta sexta (16/10), a partir das 18h, no Original BH Pub (Rua Ituiutaba, 363, Prado). Ingressos: R$ 35 (lote 2), R$ 40 (lote 3) e R$ 50 (lote 4), à venda na plataforma Blumie.



Outras atrações

>>> Gonzaguinha

“Gonzaguinha o eterno aprendiz”, de Gildes Bezerra, ganha edição especial comemorativa dos 80 anos do cantor e compositor, morto em 1991. Com adaptação e atuação de Rogério Silvestre, o espetáculo ficará em cartaz nesta sexta (16/10), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Plateia 2: de R$ 72,25 (MTC) a R$ 170 (inteira). Vendas online na plataforma Sympla.



>>> Eurodance

Em noite dedicada a hits dos anos 1990, Gottsha, Nicki French e Taleesa se apresentam nesta sexta-feira (16/10), em BH, prometendo uma viagem ao mundo da música dançante. Às 21h, no Grande Teatro Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, variam de R$ 300 (inteira, setor 1) a R$ 60 (meia, setor superior).



>>> Colapso Global

Festival reúne destaques das cenas trap e rap no Shopping do Avião (Av. Babita Camargos, 1.295, Contagem), sábado (17/10), a partir das 20h. Entre as atrações, Wiu e Teto, que lançaram este ano o projeto Colapso Global, além de Brandão, MC Anjim, JV The Astro, Cota, DJ Foguete, FFN, L.A.L, Narti e Zete. Ingressos de R$ 320 (camarote) a R$ 80 (pista), na plataforma Central dos Eventos.



>>> Luciana Mussi

Saberes ancestrais e espiritualidade são parte do projeto da jornalista e cantora Luciana Mussi, que faz show para lançar o single “Sagrado movimento”, além de mostrar composições de Ale de Maria, Josii Yakecan, Gustavito e Ayla Schafer. Participação de Rodrigo Torino e direção musical de Sérgio Pererê. Domingo (18/10), às 17h, na Casa Curió (Rua Professor Pedro Aleixo, 740, Belvedere). Ingressos: R$ 180, à venda na Sympla.

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* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria