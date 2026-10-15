João Gomes chega domingo (18/10) a Inhotim, na mira dos fãs



Com ingressos esgotados desde o início de setembro, o cantor e compositor pernambucano João Gomes retorna a BH neste domingo (18/10) para show solo em Inhotim, às 15h, dentro da programação dos 20 anos do museu.

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O palco ao ar livre ficará próximo à obra “Invenção da cor, penetrável magic square #5, de luxe”, de Hélio Oiticica.



A poucos dias do segundo turno, Gomes é alvo de cobranças dos fãs a respeito de seu posicionamento sobre as eleições presidenciais.



“Será que se pronuncia agora?”, postou Marcelo Filipe, terça-feira (13/10), no perfil do Inhotim no Instagram.



Amanda Vitor sugeriu o uso de roupas e objetos vermelhos em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Já que ele não se posiciona, nós o faremos”, postou ela.



Barrados

Na última segunda-feira (12/10), em Petrolina (PE), seguranças barraram fãs que usavam adesivos do PT no show gratuito de Gomes para o projeto beneficente Abrace um Denguinho. Só entrou quem jogou fora o material de campanha.



Em nota, a equipe do cantor afirmou que se tratou de atitude individual do profissional, e não orientação dos organizadores do evento.



A assessoria do Inhotim informou que não haverá restrição a adesivos e adereços usados pelo público. Mas bandeiras e objetos com hastes, como guarda-chuvas, estão proibidos. Essas informações vêm junto ao guia de bolso disponibilizado junto de ingressos.



Na redes, fãs comentam o momento pessoal delicado de João Gomes. A esposa dele, Ary Mirelle, veio a público falar sobre a depressão do marido. “É mais difícil do que vocês imaginam. Precisa ser acompanhado”, afirmou ela no Instagram.



“Então, por favor, não entendam ele mal, ele não está contra nossa nação, mas tem um trauma que faz ele ter medo até hoje”, completou.



Em 2022, o cantor, durante o Rock in Rio, puxou coro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com palavrões da plateia. Dias depois do show, Gomes usou as redes sociais para pedir desculpas. “Errei e desrespeitei alguns fãs... não apoio qualquer bandeira mas fui irresponsável”, escreveu o cantor na plataforma X.



Na época, uma apresentação dele não foi realizada em Imperatriz, no Maranhão.



“Fomos procurados para realizar o show do cantor, o qual nós negamos em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro”, afirmou a diretoria do sindicato rural da cidade.



Volta confirmada

No início deste ano, João Gomes empolgou a plateia em BH, ao lado de Jota.pê e de Mestrinho. No Parque Ecológico da Pampulha, debaixo de chuva, eles apresentaram o repertório do disco “Dominguinho”, vencedor do Grammy Latino em 2025.



O trio volta a Belo Horizonte em 5 de dezembro, na Esplanada do Mineirão, trazendo à capital a turnê do álbum “Dominguinho vol.2 (ao vivo)”. Com preços variando de R$ 210 a R$ 620, entradas estão à venda na plataforma Ingresse.com.

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* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria