Mimulus mostra 'Âmago' na íntegra, nesta sexta-feira (16/10)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

“Âmago”, sinônimo do que é íntimo e profundo no ser humano, batiza o espetáculo da Mimulus Cia. de Dança que volta ao cartaz nesta sexta-feira (16/10), no Teatro Francisco Nunes. Agora na íntegra, com oito bailarinos em cena.

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Coreografada e dirigida por Jomar Mesquita, a montagem estreou em 2018, mas deixou os palcos devido à pandemia de COVID-19. Nos últimos meses, ela vem sendo retomada aos poucos, com trechos exibidos em praças e centros culturais.



Imagens

O conceito de enquadramento é central no espetáculo, conduzindo também os desenhos cênicos. Bailarinos interagem com objetos e molduras vazadas. “Âmago” utiliza a transmissão ao vivo, com imagens feitas em cena pelos intérpretes.



Mesquita se inspirou em várias obras. Uma delas é o documentário “Janela da alma” (2001), de João Jardim e Walter Carvalho, com 19 depoimentos de pessoas com problemas de visão, que abordam como isso afeta a vivência do ser humano. José Saramago (1922-2010), Marieta Severo, Hermeto Pascoal (1936-2025) e Wim Wenders participam do filme.



“São figuras de diversos campos de conhecimento, com olhar, enquadramento e diferentes pontos de vista. Fomos enriquecendo isso com ideias trazidas pela equipe de criação. Pensamos em um espetáculo que, de formas literais ou metafóricas, fizesse com que o olhar do público se ampliasse”, explica o coreógrafo.



A trilha sonora reúne canções brasileiras, de Reginaldo Rossi ao Pato Fu. Vai de “O ronco da cuíca”, de João Bosco, a “Meu mundo caiu", de Maysa (1936-1977). “É um ponto marcante do espetáculo, uma voz marcante. Costumo dizer que o espetáculo de dança é composto por muitas vozes, a coreografia é só uma delas. Temos cuidado muito grande com a trilha sonora”, diz Jomar.



Em cena, algumas canções se repetem em outras versões, com o intuito de provocar o espectador a olhar de outras maneiras para o mesmo objeto – no caso, os bailarinos. O cenário também se transforma. Em certo momento, o camarim vai para o centro do palco.



“Fazemos essa inversão, e a coreografia passa a acontecer nos bastidores. Além de mudança mágica e bonita, também é metáfora para levar o ponto de vista do espectador para o âmago da Mimulus”, explica Jomar.



A posição do público dentro do teatro também impacta a perspectiva da dança. Segundo o coreógrafo, exercitar pontos de vista e variadas formas de enxergar o mundo é essencial na contemporaneidade.



“O nome do espetáculo vem exatamente das metáforas que utilizamos em cena. Das inversões que em determinado momento revelamos para o espectador e chamamos de nosso âmago. O que normalmente está escondido fica em evidência”, explica.



Outras atrações

>>> TEATRO DOS NOVOS

Neste sábado (17/10), às 20h, e domingo (18/10), às 19h, o espetáculo “Do outro lado do mar”, do grupo baiano Teatro dos Novos, chega a BH pela primeira vez, com sessões no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Dirigida por Marcio Meirelles, a montagem é estrelada por Chica Carelli e Edu Coutinho. Trata-se da primeira adaptação brasileira da obra da poeta Jorgelina Cerritos, de El Salvador. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> “A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD”

O Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro) recebe hoje e sábado (16 e 17/10), às 20h, e domingo (18/10), às 17h, o espetáculo “A última sessão de Freud”, do dramaturgo americano Mark St. Germain. Dirigida por Elias Andreato, a montagem acompanha o encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner) e o escritor C. S. Lewis (Marcello Airoldi). Eles debatem dilemas em torno do ateísmo e da crença em Deus. Plateia 1A: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Plateia 1B: R$ 140 e R$ 70. Plateia 2A: R$ 120 e R$ 60. Plateia 2B: R$ 100 e R$ 50. Plateia 2C: R$ 80 e R$ 40. Ingressos à vendana Sympla.



>>> “APERTE O PLAY E SÓ… RIA”

Os comediantes Kayete e Carlos Nunes levam o espetáculo “Aperte o play e só… ria” ao Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro), neste sábado (17/10), às 20h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> AUGUSTO CURY

A peça “Nunca desista de seus sonhos”, baseada no livro homônimo de Augusto Cury, tem sessão neste domingo (18/10), às 18h, no Centro Cultural Unimed BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Com direção de Rogério Fabiano, reúne os atores Maximiliana Reis, Nizo Neto, Marilia Machado e Murilo Cunha. Plateia 1: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 98 (ingresso solidário). Plateia 2:

R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 85 (ingresso solidário). Vendas na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria