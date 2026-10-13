Luto no axé: relembre momentos da trajetória de Netinho

Ernesto de Souza Andrade Júnior, o Netinho, um dos nomes mais populares do axé music na década de 1990, morreu nesta terça-feira (13/10) em Salvador, aos 60 anos. O cantor estava internado e tratava um linfoma não Hodgkin há mais de um ano.

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Natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Netinho é lembrado principalmente por "Milla", canção que se tornou símbolo do gênero e ainda hoje aparece em festas e carnavais por todo o Brasil.

Que caminho o levou ao sucesso?

A carreira decolou em 1988, quando o artista assumiu os vocais da Banda Beijo. Com o grupo, ajudou a levar o axé music para além da Bahia, com músicas como "O arrastão" e "Beijo na boca".

Em 1993, deixou a banda e lançou o álbum solo "Um beijo pra você". O disco projetou "Milla" também em Portugal, consolidando a faixa como uma das mais marcantes de sua trajetória. Fora dos palcos, Netinho manteve presença constante nos trios elétricos do Carnaval de Salvador.

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Quando a doença foi diagnosticada?

Em 2013, o cantor já havia passado por internações e cirurgias por complicações de saúde. O linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, foi diagnosticado em 2025. Netinho anunciou a doença em março daquele ano, após ser internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, com fortes dores nas pernas. Desde então, acompanhou o tratamento publicamente e chegou a retomar aos poucos os compromissos profissionais.