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Netinho, dono do hit 'Milla', morre aos 60 anos

Cantor de axé travou luta contra câncer no sistema linfático, que evoluiu para quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/10/2026 11:14 - atualizado em 13/10/2026 11:14

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Netinho, dono do hit 'Milla', morre aos 60 anos
O cantor Netinho em registro que exalta sua alegria e carisma inconfundível, marcas de sua trajetória. crédito: Divulgação

Morreu, nesta terça-feira (13/10), em Salvador (BA), o cantor Netinho, um dos grandes nomes do axé. Dono do hit “Milla”, o cantor enfrentava um quadro de câncer, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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“É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos”, informou a assessoria do artista.


”Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo”, destacou a equipe.

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

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A assessoria afirma que o cantor estava tranquilo e orgulhoso da própria trajetória. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, pontuou o artista no fim da vida.

Câncer no sistema linfático

O cantor anunciou o diagnóstico de câncer no sistema linfático em 22 de março de 2025. A confirmação ocorreu após a internação do artista no Hospital Aliança Star, em Salvador, provocada por fortes dores nas pernas. O músico passou a expor as etapas do tratamento por meio da internet.

Netinho nasceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, em 12 de julho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se com a família para a capital baiana, onde iniciou o contato com a música. Ele ganhou o primeiro violão da mãe aos 14 anos e ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) aos 16.

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Durante os estudos universitários, conciliava a rotina com apresentações em colégios até começar a tocar profissionalmente em bares, com repertório voltado para MPB e bossa nova.

Sucesso musical e projeção

A estreia de Netinho como vocalista da Banda Beijo ocorreu em 1988, no Carnaval de Salvador. No mesmo ano, ganhou projeção nacional com a canção "Beijo na Boca". Posteriormente, emplacou faixas como "Estrela primeira", "Barracos" e "A vida é festa".

O maior sucesso da carreira foi "Mila", lançada em 1996, três anos após o início da trajetória solo. A música virou símbolo do axé music e levou o artista a fazer shows internacionais em países como Itália e Chile. O cantor também lançou o clipe da música "Fim de Semana", em 1998.

Como empresário, abriu um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro, espaço utilizado por nomes como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. O artista também criou um selo voltado ao lançamento de novos nomes baianos.

Momentos marcantes e saúde

Netinho foi casado entre 1997 e 2003 com a jornalista Mariana Trindade, união da qual nasceu a filha Bruna Trindade. Em 2010, revelou publicamente ser bissexual. Dois anos depois, no programa "Fantástico", da TV Globo, disse que preferia não estender o assunto: "eu acho cafona ficar falando sobre isso. Não tem muito sentido".

Em 2013, o músico sofreu três acidentes vasculares cerebrais que causaram a perda da voz. Diante do problema de saúde, o artista ficou quatro anos sem participar do Carnaval de Salvador.

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Nas eleições de 2022, disputou uma vaga de deputado federal pelo PL e recebeu 31 mil votos, sem conseguir a eleição, figurando como suplente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apoiador declarado de Jair Bolsonaro, o cantor participou de ato a favor do então presidente em 2021, posicionamento que gerou críticas.

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