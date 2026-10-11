Morre aos 95 o ator e dublador Edson Silva, o Heitor de "Laços de Família"
Natural de Juiz de Fora, ele se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1950, para seguir a carreira artística, tendo estudado teatro com Paschoal Carlos Magno
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O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos de idade. O artista ficou conhecido na televisão pelo papel de Heitor, motorista particular da personagem Alma, interpretada por Marieta Severo na novela "Laços de Família". A causa da morte não foi divulgada.
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O anúncio foi feito pelo perfil especializado Dublapédia Brasil em publicação nas redes sociais. Na postagem, a página lamentou a perda e recordou a atuação do artista para o público de TV.
Trajetória no teatro e no cinema
Natural de Juiz de Fora, ele nasceu em 25 de outubro de 1930 e se mudou para o Rio de Janeiro no começo dos anos 1950, com o objetivo de seguir a carreira artística. Na capital fluminense, formou-se em teatro com Paschoal Carlos Magno.
Sua presença nos palcos se estendeu por quase três décadas. Durante esse período de dedicação artística, trabalhou como diretor em alguns espetáculos e atuou em montagens como "O Auto da Compadecida", "Lampião" e Sinhá Moça".
Na cinematografia nacional, esteve no elenco de produções como "Mineirinho Vivo ou Morto" e "Quem Matou Pacífico?"
Carreira na televisão e atuação na dublagem
Nas telas, o profissional construiu carreira interpretando papéis coadjuvantes populares. O artista passou pela programação de diferentes canais, com trabalhos nas emissoras
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O trabalho como dublador teve início no começo da década de 1960. Edson Silva permaneceu ativo nas escalas da Herbert Richers até o início dos anos 1980, quando decidiu focar sua atuação nos projetos para a TV.