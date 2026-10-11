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Morre aos 95 o ator e dublador Edson Silva, o Heitor de "Laços de Família"

Natural de Juiz de Fora, ele se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1950, para seguir a carreira artística, tendo estudado teatro com Paschoal Carlos Magno

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
11/10/2026 11:19

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Morre aos 95 anos o ator e dublador Edson Silva, o Heitor de Laços de Família
O anúncio da morte de Edson Silva foi feito pelo perfil Dublapédia; a causa não foi divulgada crédito: Tupi

O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos de idade. O artista ficou conhecido na televisão pelo papel de Heitor, motorista particular da personagem Alma, interpretada por Marieta Severo na novela "Laços de Família". A causa da morte não foi divulgada.

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O anúncio foi feito pelo perfil especializado Dublapédia Brasil em publicação nas redes sociais. Na postagem, a página lamentou a perda e recordou a atuação do artista para o público de TV.


Trajetória no teatro e no cinema


Natural de Juiz de Fora, ele nasceu em 25 de outubro de 1930 e se mudou para o Rio de Janeiro no começo dos anos 1950, com o objetivo de seguir a carreira artística. Na capital fluminense, formou-se em teatro com Paschoal Carlos Magno.



Sua presença nos palcos se estendeu por quase três décadas. Durante esse período de dedicação artística, trabalhou como diretor em alguns espetáculos e atuou em montagens como "O Auto da Compadecida", "Lampião" e Sinhá Moça".


Na cinematografia nacional, esteve no elenco de produções como "Mineirinho Vivo ou Morto" e "Quem Matou Pacífico?"


Carreira na televisão e atuação na dublagem


Nas telas, o profissional construiu carreira interpretando papéis coadjuvantes populares. O artista passou pela programação de diferentes canais, com trabalhos nas emissoras

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O trabalho como dublador teve início no começo da década de 1960. Edson Silva permaneceu ativo nas escalas da Herbert Richers até o início dos anos 1980, quando decidiu focar sua atuação nos projetos para a TV.


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