Marina Ruy Barbosa é a estrela de "Obsessão", que se inspira em "Euphoria"

Marina Ruy Barbosa e Marco Pigossi vão formar o par protagonista de "Obsessão", nova produção seriada do Prime Video. O projeto tem estreia prevista para ocorrer em escala global no catálogo do serviço.

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Na trama, a atriz assume dupla função: além de estrelar a narrativa, ela atua nos bastidores no papel de produtora associada.

Inspiração estética e temáticas centrais

A nova história segue uma linha estética e narrativa parecida com a de "Euphoria", produção da HBO. O drama adolescente de sucesso ficou conhecido por retratar os conflitos vividos por um grupo de jovens, diante de temas como: dependência química, saúde mental, descoberta da sexualidade, pressões das redes sociais e relacionamentos tóxicos.



Marco Pigossi foi escalado para a nova série do Prime Video "Obsessão"



Carreiras e trabalhos em andamento

Os dois artistas também possuem outros trabalhos em andamento no setor audiovisual. Marina, que recentemente estampou a capa da revista "ELA", interpretará Nice, a primeira mulher de Roberto Carlos, na cinebiografia do cantor e compositor dirigida por Mauricio Farias.

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Pigossi, por sua vez, está confirmado em "Clube Hedonê", produção do Globoplay inspirada no livro "Mansão Hedonê", de Sue Hecker.