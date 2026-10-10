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Marina Ruy Barbosa é a estrela de "Obsessão", que se inspira em "Euphoria"

Série do Prime Video abordará dilemas da juventude e traz a atriz também como produtora associada; produção deverá ter estreia global no catálogo do serviço

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/10/2026 16:39

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Marina Ruy Barbosa e Marco Pigossi estrelam nova produção no Prime Video
Marina Ruy Barbosa será também produtora associada da nova série do Prime Video crédito: Tupi

Marina Ruy Barbosa e Marco Pigossi vão formar o par protagonista de "Obsessão", nova produção seriada do Prime Video. O projeto tem estreia prevista para ocorrer em escala global no catálogo do serviço.

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Na trama, a atriz assume dupla função: além de estrelar a narrativa, ela atua nos bastidores no papel de produtora associada.


Inspiração estética e temáticas centrais


A nova história segue uma linha estética e narrativa parecida com a de "Euphoria", produção da HBO. O drama adolescente de sucesso ficou conhecido por retratar os conflitos vividos por um grupo de jovens, diante de temas como: dependência química, saúde mental, descoberta da sexualidade, pressões das redes sociais e relacionamentos tóxicos.


Homem sorridente com barba, camiseta branca, segura celular em espelho
Marco Pigossi foi escalado para a nova série do Prime Video "Obsessão"


Carreiras e trabalhos em andamento


Os dois artistas também possuem outros trabalhos em andamento no setor audiovisual. Marina, que recentemente estampou a capa da revista "ELA", interpretará Nice, a primeira mulher de Roberto Carlos, na cinebiografia do cantor e compositor dirigida por Mauricio Farias.

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Pigossi, por sua vez, está confirmado em "Clube Hedonê", produção do Globoplay inspirada no livro "Mansão Hedonê", de Sue Hecker.


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