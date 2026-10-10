Marina Ruy Barbosa é a estrela de "Obsessão", que se inspira em "Euphoria"
Série do Prime Video abordará dilemas da juventude e traz a atriz também como produtora associada; produção deverá ter estreia global no catálogo do serviço
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Marina Ruy Barbosa e Marco Pigossi vão formar o par protagonista de "Obsessão", nova produção seriada do Prime Video. O projeto tem estreia prevista para ocorrer em escala global no catálogo do serviço.
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Na trama, a atriz assume dupla função: além de estrelar a narrativa, ela atua nos bastidores no papel de produtora associada.
Inspiração estética e temáticas centrais
A nova história segue uma linha estética e narrativa parecida com a de "Euphoria", produção da HBO. O drama adolescente de sucesso ficou conhecido por retratar os conflitos vividos por um grupo de jovens, diante de temas como: dependência química, saúde mental, descoberta da sexualidade, pressões das redes sociais e relacionamentos tóxicos.
Carreiras e trabalhos em andamento
Os dois artistas também possuem outros trabalhos em andamento no setor audiovisual. Marina, que recentemente estampou a capa da revista "ELA", interpretará Nice, a primeira mulher de Roberto Carlos, na cinebiografia do cantor e compositor dirigida por Mauricio Farias.
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Pigossi, por sua vez, está confirmado em "Clube Hedonê", produção do Globoplay inspirada no livro "Mansão Hedonê", de Sue Hecker.