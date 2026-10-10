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ELEIÇÕES

Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasil

Mobilização reúne grandes nomes da cultura, em carta aberta direcionada à comunidade internacional, com alerta sobre os riscos do processo eleitoral no país

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/10/2026 16:08

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Wagner Moura e cineastas unem forças em manifesto sobre as eleições
Wagner Moura assina manifesto, junto com cineastas como Fernando Meirelles e Kleber Mendonça Filho crédito: Tupi

Cineastas e artistas brasileiros assinaram um manifesto direcionado à comunidade internacional com um alerta sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no país. A votação está marcada para o dia 25 de outubro e reúne na disputa o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A mobilização conta com figuras centrais da produção cinematográfica nacional. O grupo inclui os diretores Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho e Petra Costa, além do ator Wagner Moura. Os detalhes do posicionamento foram noticiados pela revista "Variety".


Motivos do alerta da classe artística


O documento expressa preocupação com declarações recentes de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a respeito de planos para reescrever a Constituição de 1988.



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Os signatários também destacam suspeitas de interferência estrangeira no primeiro turno. A carta cita uma apuração publicada pelo jornal britânico "The Guardian", que aponta o envio de verbas externas para interferir no cenário nacional.


De acordo com o relato jornalístico, o governo dos Estados Unidos destinou cerca de US$ 1 milhão por meio de um fundo de direitos humanos do Departamento de Estado. O valor financiou uma iniciativa intitulada "Combate à guerra jurídica e à censura no Brasil".


Signatários do manifesto


A lista completa reúne os seguintes profissionais:




  • Adrian Teijido




  • Alê Abreu




  • Alice Braga




  • Andrea Barata Ribeiro




  • Anita Rocha da Silveira




  • Anna Muylaert




  • Anna Van Steen




  • Bernardo Uzeda




  • Carlos Segundo




  • Carolina Markowicz




  • Claudia Kopke




  • Daniel Filho




  • Daniel Rezende




  • Daniela Thomas




  • Eduardo Serrano




  • Eliza Capai




  • Emilie Lesclaux




  • Emilio Domingos




  • Fernando Meirelles




  • Flávia Amon




  • Flávia de Souza




  • Gabriel Domingues




  • Gabriel Mascaro




  • Helena Solberg




  • Heloisa Passos




  • Ilda Santiago




  • Jefferson De




  • Jorge Bodanzky




  • José Joffily




  • Juliana Rojas




  • Karen Akerman




  • Karen Harley




  • Karim Ainouz




  • Kleber Mendonça Filho




  • Lais Bodanzky




  • Lucy Barreto




  • Maeve Jinkings




  • Marcelo Caetano




  • Maria Augusta Ramos




  • Mariana Oliva




  • Matheus Farias




  • Maurício Zacharias




  • Miriam Biderman




  • Otto Guerra




  • Paula Barreto




  • Pedro Kos




  • Plínio Profeta




  • Renata Almeida Magalhães




  • Rodrigo Teixeira




  • Sara Silveira




  • Sônia Braga




  • Tatiana Leite




  • Thales Junqueira




  • Vânia Catani




  • Vera Hamburger




  • Wagner Moura




  • Waldir Xavier

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  • Wilssa Esser




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