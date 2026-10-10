Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasil

Cineastas e artistas brasileiros assinaram um manifesto direcionado à comunidade internacional com um alerta sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no país. A votação está marcada para o dia 25 de outubro e reúne na disputa o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mobilização conta com figuras centrais da produção cinematográfica nacional. O grupo inclui os diretores Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho e Petra Costa, além do ator Wagner Moura. Os detalhes do posicionamento foram noticiados pela revista "Variety".

Motivos do alerta da classe artística

O documento expressa preocupação com declarações recentes de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a respeito de planos para reescrever a Constituição de 1988.

Os signatários também destacam suspeitas de interferência estrangeira no primeiro turno. A carta cita uma apuração publicada pelo jornal britânico "The Guardian", que aponta o envio de verbas externas para interferir no cenário nacional.

De acordo com o relato jornalístico, o governo dos Estados Unidos destinou cerca de US$ 1 milhão por meio de um fundo de direitos humanos do Departamento de Estado. O valor financiou uma iniciativa intitulada "Combate à guerra jurídica e à censura no Brasil".

Signatários do manifesto

A lista completa reúne os seguintes profissionais: