Wagner Moura e cineastas assinam manifesto sobre as eleições no Brasil
Mobilização reúne grandes nomes da cultura, em carta aberta direcionada à comunidade internacional, com alerta sobre os riscos do processo eleitoral no país
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Cineastas e artistas brasileiros assinaram um manifesto direcionado à comunidade internacional com um alerta sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no país. A votação está marcada para o dia 25 de outubro e reúne na disputa o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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A mobilização conta com figuras centrais da produção cinematográfica nacional. O grupo inclui os diretores Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho e Petra Costa, além do ator Wagner Moura. Os detalhes do posicionamento foram noticiados pela revista "Variety".
Motivos do alerta da classe artística
O documento expressa preocupação com declarações recentes de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a respeito de planos para reescrever a Constituição de 1988.
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Os signatários também destacam suspeitas de interferência estrangeira no primeiro turno. A carta cita uma apuração publicada pelo jornal britânico "The Guardian", que aponta o envio de verbas externas para interferir no cenário nacional.
De acordo com o relato jornalístico, o governo dos Estados Unidos destinou cerca de US$ 1 milhão por meio de um fundo de direitos humanos do Departamento de Estado. O valor financiou uma iniciativa intitulada "Combate à guerra jurídica e à censura no Brasil".
Signatários do manifesto
A lista completa reúne os seguintes profissionais:
Adrian Teijido
Alê Abreu
Alice Braga
Andrea Barata Ribeiro
Anita Rocha da Silveira
Anna Muylaert
Anna Van Steen
Bernardo Uzeda
Carlos Segundo
Carolina Markowicz
Claudia Kopke
Daniel Filho
Daniel Rezende
Daniela Thomas
Eduardo Serrano
Eliza Capai
Emilie Lesclaux
Emilio Domingos
Fernando Meirelles
Flávia Amon
Flávia de Souza
Gabriel Domingues
Gabriel Mascaro
Helena Solberg
Heloisa Passos
Ilda Santiago
Jefferson De
Jorge Bodanzky
José Joffily
Juliana Rojas
Karen Akerman
Karen Harley
Karim Ainouz
Kleber Mendonça Filho
Lais Bodanzky
Lucy Barreto
Maeve Jinkings
Marcelo Caetano
Maria Augusta Ramos
Mariana Oliva
Matheus Farias
Maurício Zacharias
Miriam Biderman
Otto Guerra
Paula Barreto
Pedro Kos
Plínio Profeta
Renata Almeida Magalhães
Rodrigo Teixeira
Sara Silveira
Sônia Braga
Tatiana Leite
Thales Junqueira
Vânia Catani
Vera Hamburger
Wagner Moura
Waldir Xavier
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Wilssa Esser