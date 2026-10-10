José de Abreu cobra Selton Mello e famosos sobre cenário político: ‘Vão ficar parados?’
Ator cita nomes de peso da TV brasileira e diz que posicionamento não precisa ser em favor de determinado candidato, mas contra o "avanço do fascismo"
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O ator José de Abreu cobrou abertamente colegas de classe artística para que se posicionem sobre a disputa do segundo turno da eleição presidencial. Em publicação gravada em vídeo na sexta-feira (9/10), o artista criticou a postura e a omissão de nomes famosos da televisão brasileira diante do que chamou de avanço do fascismo no país.
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Na gravação divulgada, o ator afirmou estar indignado com a falta de envolvimento político de pessoas do seu círculo de trabalho e de amizade. Essa crítica ocorreu no contexto da campanha eleitoral que envolve diretamente a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).
Artistas cobrados nominalmente
A cobrança pública feita por José de Abreu teve como alvo direto colegas de profissão na TV. O ator citou nominalmente quatro artistas brasileiros:
Selton Mello
Carolina Dieckmmann
Giovanna Antonelli
Danton Mello
Entre os nomes mencionados, Abreu deu destaque à situação de Selton Mello em razão do trabalho recente do colega no longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, produção focada nos anos de chumbo da ditadura militar brasileira. Sobre o colega de profissão, o artista declarou: "Não é possível que uma pessoa como Selton Mello, que faz um filme a respeito da ditadura, não tenha se pronunciado".
Posicionamento e foco contra o fascismo
Ao detalhar o que pede aos colegas de profissão, o artista ressaltou que ninguém precisa declarar voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou defender legendas partidárias para manifestar preocupação com o cenário eleitoral.
Abreu reforçou que o posicionamento público da classe artística deveria se concentrar no repúdio ao fascismo no país. Para deixar clara a mensagem aos colegas de trabalho, o ator disse: "Não precisa falar de eleição. Não precisa falar de Lula, não precisa falar de PT".
Para exemplificar que a cobrança independe de vínculo com partidos, Abreu citou a cantora Anitta e a jornalista Ana Paula Renault como referências de personalidades que se manifestaram sem se ligar ao PT.
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Ao finalizar o apelo direcionado à classe artística diante da disputa eleitoral, o ator convocou: "O mundo tá se posicionando contra o fascismo que tá chegando no Brasil. Vocês vão ficar parados olhando para a parede?".