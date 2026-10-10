Megan Fox gera onda de acessos e derruba site de conteúdo adulto

A atriz Megan Fox causou instabilidade em uma plataforma de conteúdo restrito para maiores de 18 anos nesta sexta-feira (9/10). A página saiu do ar logo após a artista publicar a novidade em suas redes sociais oficiais, atraindo um grande fluxo de pessoas em poucos minutos.

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O grande volume de acessos simultâneos derrubou a página e comprometeu o sistema. O público tentou entrar no perfil da celebridade no mesmo instante em que a postagem foi ao ar, provocando uma sobrecarga que impediu o acesso aos conteúdos digitais.

Cerca de uma hora depois do anúncio, a artista conhecida por produções como "Transformers" e "Garota Infernal" pediu desculpas aos seguidores nas redes. Megan comunicou o andamento dos reparos: a equipe de suporte ainda tentava restabelecer o funcionamento do sistema para os usuários.

Divulgação de suspense e fotos exclusivas

Junto com a publicação de fotos exclusivas, Megan comunicou que pretende usar o espaço virtual para promover um próximo trabalho nas telas. A artista definiu o projeto como "um suspense neo-noir erótico", utilizando o canal on-line para manter o público informado sobre a produção.

Dessa maneira, o ambiente virtual servirá tanto para a publicação de fotos exclusivas quanto para a divulgação desse novo trabalho nas telas, mantendo os seguidores atualizados sobre o suspense.

Assinatura e envio de mensagens diretas

Para acompanhar as publicações completas e ter a possibilidade de enviar mensagens diretas para a atriz, os usuários precisam desembolsar uma assinatura mensal. O valor cobrado é de US$ 19 por mês, quantia que equivale a cerca de R$ 90.

O pagamento da mensalidade permite que os membros cadastrados utilizem recursos específicos na conta oficial: