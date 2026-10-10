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Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacional

Apresentadora precisou interromper a transmissão por instantes, pediu desculpas ao público e retornou com voz firme para conduzir a bancada

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/10/2026 14:42

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Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacional; assista
Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no Jornal Nacional; assista crédito: Tupi

A jornalista Renata Vasconcellos, de 54 anos, precisou interromper a apresentação do "Jornal Nacional" na edição desta sexta-feira (9/10). O imprevisto ocorreu no momento em que a apresentadora noticiava as consequências de um incêndio na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

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Depois de tossir, a âncora interrompeu a leitura para se desculpar com os telespectadores. "Peço desculpas. Vou repetir", disse a comunicadora antes de reiniciar a notícia sobre as chamas que provocaram perdas irreparáveis para estudos científicos voltados ao câncer e à chicungunha.

Logo após esse relato, o programa entrou em intervalo comercial. Na volta ao ar, César Tralli surgiu sozinho diante das câmeras para chamar a reportagem seguinte, sem a presença da colega de bancada. O Jornal Nacional, ícone do telejornalismo no Brasil, está vivenciando mudanças em sua equipe de apresentação.

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O afastamento durou pouco tempo. Ainda no encerramento do primeiro bloco, Renata reassumiu seu lugar no cenário, já com a voz normalizada e conduzindo o restante do noticiário sem dificuldades.

 

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