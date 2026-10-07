Morre o artista plástico Juarez Machado
Aos 85 anos, o gênio catarinense deixa um legado de sensibilidade e humor que marcou gerações; da TV Globo aos famosos ateliês de Paris
compartilhe
O artista plástico Juarez Machado morreu na última terça-feira (6/10), aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM) nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em comunicado, o instituto afirmou que Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior. “Joinvilense de nascimento e cidadão do mundo por vocação, Juarez Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior. Sua obra foi marcada pela sensibilidade, pelo humor e pelo olhar atento ao cotidiano. Emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville (SC) a públicos de vários países”, diz o texto.
Informações sobre despedida ainda serão divulgadas pelos canais oficiais do Instituto.
O nome de Juarez Machado é um dos termos mais buscados do Google Brasil nesta quarta-feira (7/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 17 horas.
Leia Mais
-
-
-
Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária
A instituição ressaltou que o artista "emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville a públicos de vários países". Com mais de seis décadas de carreira, Juarez Machado foi um profissional multimídia: atuou como pintor, escultor, desenhista, caricaturista, mímico, designer, cenógrafo, escritor, fotógrafo e ator.
Ele se destacou como pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira. Durante a década de 1970, Machado tinha um quadro no programa "Fantástico", da TV Globo, onde atuava como mímico e interagia com seus próprios desenhos. Posteriormente, o artista mudou-se para Paris, onde montou um ateliê e alcançou reconhecimento internacional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia