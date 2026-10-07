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Morre o artista plástico Juarez Machado

Aos 85 anos, o gênio catarinense deixa um legado de sensibilidade e humor que marcou gerações; da TV Globo aos famosos ateliês de Paris

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/10/2026 12:57 - atualizado em 07/10/2026 12:57

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Morre o artista plástico Juarez Machado
Juarez Machado, o artista que marcou gerações com seu humor e criatividade no Brasil e em Paris crédito: Instagram/Instituto Internacional Juarez Machado

O artista plástico Juarez Machado morreu na última terça-feira (6/10), aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM) nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

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Em comunicado, o instituto afirmou que Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior. “Joinvilense de nascimento e cidadão do mundo por vocação, Juarez Machado construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior. Sua obra foi marcada pela sensibilidade, pelo humor e pelo olhar atento ao cotidiano. Emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville (SC) a públicos de vários países”, diz o texto.



Informações sobre despedida ainda serão divulgadas pelos canais oficiais do Instituto.

O nome de Juarez Machado é um dos termos mais buscados do Google Brasil nesta quarta-feira (7/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 17 horas.

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A instituição ressaltou que o artista "emocionou diferentes gerações e levou o nome de Joinville a públicos de vários países". Com mais de seis décadas de carreira, Juarez Machado foi um profissional multimídia: atuou como pintor, escultor, desenhista, caricaturista, mímico, designer, cenógrafo, escritor, fotógrafo e ator.

Ele se destacou como pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira. Durante a década de 1970, Machado tinha um quadro no programa "Fantástico", da TV Globo, onde atuava como mímico e interagia com seus próprios desenhos. Posteriormente, o artista mudou-se para Paris, onde montou um ateliê e alcançou reconhecimento internacional.

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