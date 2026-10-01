Matthew Perry, de Friends, gastou R$ 36 milhões tentando se livrar do vício antes de morrer por efeitos da cetamina

A luta de Matthew Perry contra a dependência química teve um alto custo financeiro. A irmã do ator, Mia Perry Bowick, afirma que ele gastou cerca de US$ 7 milhões, o equivalente a R$ 36 milhões, na busca pela sobriedade. O depoimento faz parte do documentário "The One About Matthew Perry", da Netflix.

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No trailer da produção, Mia descreve as dificuldades enfrentadas pelo irmão. Todas as grandes histórias têm comédia e tragédia, e essa certamente era a história de Matthew, afirmou. Ela contou que o ator costumava mencionar um sentimento de vazio ou solidão que ele não conseguia preencher.

A quantia revelada pela irmã não é a única estimativa sobre os gastos. Em seu livro de memórias, lançado em 2022, o intérprete de Chandler Bing relatou ter investido mais de US$ 7 milhões para abandonar o vício. Perry também revelou ter passado por 15 períodos em clínicas de reabilitação.

Meses após a publicação do livro, o ator apresentou um valor ainda maior em uma entrevista. Na ocasião, ele calculou que os gastos relacionados à tentativa de se manter sóbrio poderiam chegar a aproximadamente US$ 9 milhões.

O documentário da Netflix reúne depoimentos de pessoas que conviveram com o artista, como a própria Mia e os amigos David Pressman e Roger Castillo. A produção conta também com Warren Littlefield, presidente da NBC, e Jeff Strauss, roteirista de Friends. A série documental terá três partes, com estreia prevista para 27 de outubro.

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Matthew Perry morreu aos 54 anos em 28 de outubro de 2023. O ator foi encontrado sem vida em sua casa, e a investigação apontou os efeitos agudos da cetamina como causa da morte, com outros fatores mencionados no relatório do legista.