Documentário sobre Matthew Perry, de 'Friends', ganha primeiro trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou o primeiro trailer de "Aquele Sobre Matthew Perry", documentário que lembrará a vida do ator de Chandler, no seriado "Friends", morto em outubro de 2023. A estreia da produção está prevista para o dia 27 de outubro, como marco de três anos da morte do artista.

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Dividido em três partes, o documentário terá depoimentos inéditos da irmã de Perry, Mia Perry Bowick e foi dirigido por Mary Robertson, vencedora do Emmy. O nome da série é uma homenagem aos títulos dos episódios de "Friends". Além disso, conta com entrevistas com amigos e familiares do ator para contar sua história, desde antes do sitcom de comédia.

A série deve também abordar as questões de dependência química de Perry. O ator foi encontrado morto aos 54 anos na jacuzzi de sua casa em Los Angeles. Uma autópsia revelou altos níveis de cetamina em seu organismo.

Segundo documentos oficiais, o ator fazia uso do medicamento para tratar uma depressão, mas recebia doses ilegais fora do tratamento clínico, recebendo dezenas de frascos da droga semanas antes de sua morte.

Cinco pessoas foram condenadas pela morte de Perry, entre elas seu ex-assistente, médicos e a traficante Jasveen Sangha, conhecida como "rainha da cetamina".

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Veja o trailer no link: https://www.youtube.com/watch?v=_iM1AOFxoDI