Estreias da Netflix em outubro: terror de Halloween, Lupin e mais

A Netflix anunciou sua grade de estreias para outubro com as produções de terror dominando o mês em função do Halloween. Títulos como "Nosferatu", "Um Lugar Silencioso", "Lobisomem", "Pecadores", "Pânico" e "A Noiva-Cadáver" estão entre as novidades.

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Quais séries chegam ao catálogo?

"A Leste do Éden", produção original da plataforma com Florence Pugh, estreia no dia 1º de outubro. A história acompanha uma mulher independente no início do século 20 que desencadeia uma rivalidade entre dois irmãos.

"Lupin" chega à quarta temporada em outubro. Nos novos episódios, Assane sai da prisão após quatro anos disposto a recomeçar, mas é forçado a voltar aos seus esquemas quando um impostor surge em cena.

O que mais está na lista?

Na categoria de filmes, "Pecadores" chega no dia 4. A franquia "A Noite de Crime" aparece com quatro títulos no dia 5, enquanto a série "Halloween", de 1978, e sua sequência desembarcam no dia 20.

Os documentários incluem "Schumacher 94: Nasce Uma Lenda", no dia 2 de outubro, e "Aquele Sobre Matthew Perry", no dia 27. Para o público infantil, a trilogia "Como Treinar o Seu Dragão" chega por completo no dia 11.

Confira a lista completa de estreias

Séries

Dom de Iludir (em breve)

A Leste do Éden (1º de outubro)

Um Choque de Amor (1º de outubro)

100 Dias de Mentiras (10 de outubro)

Fire Spike (12 de outubro)

Armadilha (13 de outubro)

A Diplomata: Temporada 4 (15 de outubro)

Ninguém Quer: Temporada 3 (22 de outubro)

Filmes

Linhas Cruzadas (1º de outubro)

Nosferatu (2 de outubro)

Milagre na Cela 7 (2 de outubro)

Pecadores (4 de outubro)

Uma Noite de Crime: A Fronteira (5 de outubro)

12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição (5 de outubro)

Uma Noite de Crime (5 de outubro)

A Primeira Noite de Crime (5 de outubro)

Uma Noite de Crime: Anarquia (5 de outubro)

Y2K: O Bug do Milênio (6 de outubro)

A Órfã (9 de outubro)

Pânico (9 de outubro)

Pânico 2 (9 de outubro)

Pânico 3 (9 de outubro)

A Casa de Cera (9 de outubro)

Todos Menos Você (9 de outubro)

A Noiva-Cadáver (9 de outubro)

Sobrevivência (9 de outubro)

Um Lugar Silencioso (15 de outubro)

Um Lugar Silencioso: Parte II (15 de outubro)

Abaixo o Amor (16 de outubro)

Um Homem de Sorte (16 de outubro)

Lobisomem (16 de outubro)

Ouija O Jogo dos Espíritos (17 de outubro)

Ouija: Origem do Mal (17 de outubro)

Halloween (20 de outubro)

Halloween Kills O Terror Continua (20 de outubro)

Navio Fantasma (23 de outubro)

Star Trek (23 de outubro)

Além da Escuridão Star Trek (23 de outubro)

Star Trek: Sem Fronteiras (23 de outubro)

Uma Chamada Perdida (23 de outubro)



Documentários e especiais

Schumacher 94: Nasce Uma Lenda (2 de outubro)

Aquele Sobre Matthew Perry (27 de outubro)

Crianças e família

A Creche do Papai (1º de outubro)

Academia Unicórnio: Segredos Revelados Capítulo 2 (8 de outubro)

Como Treinar o Seu Dragão (11 de outubro)

Como Treinar o Seu Dragão 2 (11 de outubro)

Como Treinar o Seu Dragão 3 (11 de outubro)

Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas (16 de outubro)

Bento e Totó (19 de outubro)

Anime

Parede de Gelo: Temporada 2 (1º de outubro)

Blue Box: Temporada 2 (4 de outubro)

Snowball Earth (4 de outubro)

My Hero Academia: Vigilantes (6 de outubro)

Rooster Fighter (10 de outubro)

Cyberpunk: Mercenários 2 (20 de outubro) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





