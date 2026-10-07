Laudo revela causa da morte do cineasta Ricardo Spencer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O laudo necroscópico do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo indicou que a morte do cineasta Ricardo Spencer, de 49 anos, foi compatível com um evento súbito relacionado à epilepsia. Ele foi encontrado sem vida em um apartamento no Edifício Copan, centro de São Paulo, em 20 de julho de 2026.

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Spencer tinha histórico da doença, informação confirmada por seu irmão às autoridades. O documento, divulgado pela família, menciona a possibilidade de Sudep, sigla para morte súbita inesperada em epilepsia. Nesses casos, a necropsia pode não identificar alterações anatômicas que expliquem o mecanismo da morte.

O laudo levou o termo “morte súbita” aos mais buscados do Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 14 horas.

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O exame também descartou violência, pois não foram encontradas fraturas no crânio, hematomas ou outras lesões corporais. Policiais que estiveram no local na data da ocorrência também não constataram sinais de agressão no corpo ou no apartamento.

O que diz a análise toxicológica

A investigação toxicológica não detectou álcool, drogas de abuso ou praguicidas nas amostras analisadas. O laudo identificou carbamazepina, substância de um medicamento para epilepsia, mas a presença foi considerada compatível com a exposição ao tratamento e não foi apontada como causa da morte.

O diretor foi encontrado por colegas de trabalho após não comparecer a uma reunião sobre uma nova série. Familiares confirmaram que a morte, ocorrida na noite de 19 de julho, foi por causas naturais. Horas antes, um pedido de comida feito por aplicativo não foi retirado na portaria do prédio.

Quem era Ricardo Spencer

Natural de Salvador, Ricardo Spencer atuou por cerca de duas décadas no audiovisual. Neto da atriz e diretora Nilda Spencer, formou-se em Artes com especialização em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia (UCLA). Na Globo, dirigiu a novela "Segundo Sol" e a série "Segunda Chamada".

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Sua carreira começou com videoclipes de artistas como Pitty e Rita Lee. Entre seus trabalhos, destacam-se filmes, séries e o documentário autoral "Tudo Sobre Minha Avó". A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) lamentou a morte e ressaltou a contribuição do cineasta, que acumulou indicações ao Emmy Internacional.