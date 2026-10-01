Filha de ator de ‘Pretty Little Liars’ morre aos 13 anos: 'Luz das nossas vidas'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fiona Hepler Lowe, filha do ator Chad Lowe e da produtora Kim Painter, morreu aos 13 anos. A notícia foi confirmada pela família na terça-feira (29/9) em um comunicado enviado à revista People. Chad Lowe é conhecido por interpretar Byron Montgomery na série "Pretty Little Liars". A causa da morte não foi divulgada.

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"Estamos profundamente devastados pela perda de nossa amada Fiona", declarou a família. No texto, os pais descreveram a adolescente como "uma jovem amorosa, inteligente, criativa e que adorava dançar".

Eles acrescentaram que Fiona era adorada pelas irmãs e amada pelos pais. "Na verdade, ela era a luz das nossas vidas. Sua partida é devastadora para toda a nossa família e pedimos orações e privacidade neste momento”, disseram os familiares.

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Fiona era a filha do meio de Chad e Kim. O casal também tem as filhas Mabel Painter, de 17 anos, e Nixie Barbara, de dez. Chad, irmão mais novo do ator Rob Lowe, construiu uma carreira na televisão com trabalhos em produções como "Life Goes On" e "24".

Ao final do comunicado, a família deixou um alerta sobre crises de saúde mental. "Se você ou alguém que conhece estiver enfrentando problemas de saúde mental, procure ajuda por meio da 988 Suicide & Crisis Lifeline, ligando ou enviando uma mensagem para 988", diz o texto. O serviço é semelhante ao Centro de Valorização da Vida (CVV) aqui no Brasil.

Sobre Fiona

Nascida em novembro de 2012, Fiona era a filha do meio do casal. Em novembro de 2025, quando a jovem entrou na adolescência, o ator publicou uma homenagem em suas redes sociais. Na ocasião, ele celebrou o aniversário da filha e desejou que ela continuasse "dançando pela vida".

"Celebrando a Fiona se tornando oficialmente uma adolescente hoje!! Continue dançando através da vida FiBear! Te amo tanto!!", escreveu na publicação.

Meses antes, no início de 2025, a família perdeu a casa onde as três filhas cresceram, destruída por um incêndio em Pacific Palisades, Los Angeles. Em fevereiro daquele ano, Chad compartilhou o momento em que levou as meninas de volta para ver o que restou da residência.

Na postagem, o ator demonstrou orgulho da maneira como as filhas enfrentaram o período, afirmando estar impressionado com a força e a resiliência delas. Ele descreveu a paternidade como a maior alegria e o maior privilégio de sua vida.

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