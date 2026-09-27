Morre Naty Potira, influencer torcedora do Santos, aos 39 anos
Influenciadora lutava contra um câncer no colo do útero que foi diagnosticado em setembro de 2023
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naty Potira, influenciadora e torcedora do Santos, morreu nesse sábado (26/9), aos 39 anos. Ela lutava contra um câncer no colo do útero que foi diagnosticado em setembro de 2023.
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O perfil da influenciadora confirmou a morte em uma publicação em conjunto com o Santos. Naty Potira tinha 457 mil seguidores apenas em sua conta no Instagram.
"É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira. Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro. Muito obrigado, Naty. Muito obrigado por tudo o que você fez pelo clube e por todos que te amaram. Muita força aos familiares e amigos desta pessoa única, que jamais será esquecida.", diz trecho da publicação do Santos.
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Naty estava internada em um hospital da capital paulista. A saúde da influencer se agravou nos últimos dias diante da sua luta contra a doença.
Quem era Naty Potira
Naty Potira era uma das influencers mais conhecidas nas redes segmentadas do Santos. Ela fazia conteúdos de reações a jogos e vídeos de humor sobre vitórias e derrotas do time, ganhando ainda mais projeção nos últimos meses por acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo.
Na juventude, ela queria ser jogadora profissional. Ao Esportudo, em 2023, Potira contou que foi influenciada pelo pai a jogar futebol, começando a trajetória na base do Juventus-SP. Ela disse que chegou a se aprovada em teste no Santos, mas teve dificuldades com a falta de apoio financeiro.
Naty Potira trabalhava como comissária de bordo antes de estourar na internet como influencer do Santos. Ela chegou a comemorar a cura do câncer em março de 2024, mas retomou os cuidados médicos após uma piora acentuada nos últimos meses.
Proximidade e carinho de Neymar
Com o reconhecimento no meio esportivo pela produção de conteúdos, reações a jogos e pela presença na cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, Naty coleciona encontros com grandes nomes do futebol. A relação com o Santos, porém, proporcionou momentos marcantes ao lado de Neymar. Em maio, no último jogo do atacante antes da convocação para a Copa do Mundo, a influencer, já com o tratamento em andamento novamente, encontrou o ídolo e recebeu uma camisa do jogador de presente.
"Passei por dias muito difíceis recentemente. Fiquei longe dos jogos por quase três meses, entre tratamento, consultas e internação hospitalar. Hoje eu vivi um sonho! Receber o carinho de um ídolo, de alguém de quem sou tão fã... Que surpresa surreal! O Ney me falou: 'Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força", afirmou Naty.
Neymar voltou a demonstrar todo o carinho e força para Naty em 30 de agosto. Logo após o apito final na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, Neymar gravou um vídeo no vestiário direcionado à criadora de conteúdo.
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"Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você", disse Neymar.