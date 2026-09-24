Quem é Naty Potira, influenciadora que recebeu homenagem do Santos e vitória de Neymar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Naty Potira, torcedora do Santos, tem recebido uma corrente de apoio de jogadores, clubes e torcedores ao retomar um tratamento contra o câncer. Nessa quarta-feira (23/9), a conta oficial do Santos no Instagram publicou uma foto de Naty em apoio ao tratamento.

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A postagem convocou a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela recuperação da torcedora. Nossa querida torcedora Naty Potira está enfrentando um momento muito delicado, e o Santos Futebol Clube convoca toda a nação santista para uma grande corrente de orações e energias positivas pela sua recuperação”, escreveu o time.

”É hora de estarmos ao lado de quem sempre esteve ao nosso lado. Que todo o nosso carinho, nossa força e nossas melhores energias cheguem até você, Naty. Estamos com você e com todos os seus familiares e amigos”, desejou. A publicação recebeu comentário de Neymar, com quem a influenciadora já se encontrou anteriormente.

A publicação levou o nome de Potira à lista dos termos mais buscados do Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.

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Em setembro de 2023, ela foi diagnosticada com câncer no colo do útero e, em março de 2024, anunciou a remissão da doença. Mais recentemente, passou a relatarque estava novamente em tratamento.

Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, Naty produz conteúdo sobre futebol, com foco no Santos. Ela compartilha sua rotina nos estádios, os bastidores do clube, reage aos jogos e publica materiais bem-humorados sobre o time e a Seleção Brasileira. A influenciadora também já teve contato com outros nomes do esporte, como Romário e Ronaldo Fenômeno.

Relação com Neymar

A aproximação entre Naty e Neymar se fortaleceu com o retorno do atacante ao Santos, em 2025. Antes mesmo da apresentação, a influenciadora comemorou a volta do ídolo à Vila Belmiro. Os dois também participaram juntos de uma campanha publicitária para uma empresa de alimentos.

Em maio, após ficar afastada dos jogos por quase três meses devido a tratamentos, consultas e internação, Naty retornou à Vila Belmiro e ganhou de Neymar uma camisa utilizada por ele. "Foram dias desafiadores, mas eu sempre confiei muito em Deus e nos planos que ele tem para a minha vida", escreveu a influenciadora.

Ao relatar o encontro, ela contou que o jogador lhe desejou força, dizendo: "Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo, força".

No dia 30 de agosto, depois de o Santos vencer o Corinthians por 1 a 0, Neymar gravou uma mensagem para Naty no vestiário. O jogador dedicou o resultado à influenciadora, que havia retomado seu tratamento. A própria influenciadora publicou o momento nas redes sociais.

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“Espero que tenha visto, que tenha gostado. Essa vitória é para você”, disse Neymar no vídeo.