Neymar dá boas-vindas a Philippe Coutinho no Santos

Philippe Coutinho está a caminho do Santos para jogar ao lado de Neymar, em seu retorno aos gramados após ficar afastado por vários meses devido a questões de saúde mental.

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O próprio Ney deu as boas-vindas ao meia, que brilhou em clubes de elite da Europa, como Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique.

"Irmão, estamos muito felizes que você está aqui. Nosso elenco e a nossa torcida vão te abraçar", escreveu o astro em vídeo publicado no Instagram neste sábado (12), no qual aparece cumprimentando Coutinho ao lado de vários membros da comissão técnica do Santos.

O clube ainda não oficializou a contratação. Segundo a imprensa, o jogador deverá passar por exames médicos.

Aos 34 anos, Philippe Coutinho estava livre no mercado desde fevereiro, quando rescindiu seu contrato com o Vasco. Na ocasião, ele alegou que estava "muito cansado mentalmente".

Ainda segundo a imprensa, Coutinho vai assinar com o Santos até o final de 2026.

O meio-campista e Neymar, também com 34 anos, jogaram juntos na Seleção Brasileira desde as categorias de base.

Após sofrer com uma série lesões que prejudicaram seu desempenho, Coutinho retornou ao Brasil em 2024 para jogar no Vasco, depois de uma passagem pelo Aston Villa.

Em 2026, ele marcou um gol em três jogos no Campeonato Brasileiro pelo Cruzmaltino. No Campeonato Carioca, foram dois gols e uma assistência em quatro jogos.

Já em 2025, marcou 11 gols e deu cinco assistências em 56 jogos entre todas as competições.

O Santos, que chegou a frequentar a zona de rebaixamento, foi agressivo ao mercado para reforçar seu elenco para a reta final da temporada.

Antes da chegada de Coutinho, o clube contratou o volante Arthur, o atacante Éverton Cebolinha, o meio-campista Lima e o lateral-direito Rodinei.

O Santos ocupa atualmente a décima terceira posição no Brasileirão e vai disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0.

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