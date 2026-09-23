Neymar Jr. assina acordo exclusivo de vários anos com a Topps para cards, figurinhas e jogos de cartas colecionáveis

A Topps anunciou hoje a extensão de sua parceria com a lenda do futebol brasileiro Neymar Jr., tornando-se sua parceira exclusiva para cards, figurinhas e jogos de cartas colecionáveis.

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Com início imediato, a parceria ampliada oferecerá a colecionadores de todo o mundo novas maneiras de celebrar um dos jogadores mais icônicos do futebol. Além do nome e da imagem de Neymar Jr., os produtos da Topps contarão com autógrafos exclusivos do jogador e itens de memorabilia utilizados por ele em partidas.

Os colecionadores podem esperar a presença de Neymar Jr. em lançamentos futuros, incluindo as coleções 2025-26 Topps Dynasty UEFA Club Competitions e 2025-26 Topps Definitive Collection UEFA Club Competitions. Para mais detalhes, acesse br.topps.com.

Links para imagens selecionadas de cards da Topps com Neymar Jr. podem ser encontrados AQUI.

“Neymar Jr. teve um impacto profundo no futebol, tanto dentro quanto fora de campo. Seu talento, personalidade e conquistas fizeram dele um dos jogadores mais reconhecidos do esporte. Estamos entusiasmados em dar continuidade à nossa parceria com ele e em levar produtos que celebram sua carreira e seu legado a colecionadores de todo o mundo”, afirmou David Leiner, presidente da Divisão de Trading Cards da Fanatics Collectibles. Leiner acrescentou: “A Topps avançou de forma impressionante no futebol ao longo do último ano: anunciou novos acordos com a Premier League e a FIFA, uma renovação empolgante com a UEFA, além de parcerias com federações de destaque em todo o mundo. À medida que continuamos a crescer internacionalmente, essa parceria nos permite abrir novas e incríveis oportunidades para encantar colecionadores ao redor do globo.”

Neymar Jr. disse: “Alguns momentos de nossas carreiras ficam gravados na memória para sempre. Poder transformar parte da minha trajetória em cards, figurinhas e itens colecionáveis ??é uma maneira muito especial de eternizar essas lembranças e compartilhar um pouco da minha história com os fãs. Saber que essas peças podem passar a fazer parte de coleções de pessoas de diferentes lugares do mundo me deixa muito feliz e orgulhoso.”

Sobre a Fanatics

A Fanatics está construindo uma plataforma digital de esportes líder global. Estimulamos a paixão de fãs de esportes em todo o mundo e maximizamos a presença e o alcance de nossas centenas de parceiros esportivos globais, oferecendo produtos e serviços por meio das divisões Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles e Fanatics Betting & Gaming, permitindo que os fãs comprem, colecionem e apostem. Por meio da plataforma Fanatics, os fãs podem comprar artigos licenciados, camisas, produtos de lifestyle e streetwear, bonés e chapéus, além de diversos outros produtos; colecionar trading cards físicos e digitais, memorabilia esportiva e outros ativos digitais; e apostar enquanto a empresa constrói sua plataforma de apostas esportivas e jogos online. A Fanatics possui uma base de dados consolidada com mais de 100 milhões de fãs de esportes em todo o mundo; uma rede global de parceiros que abrange cerca de 900 propriedades esportivas — incluindo as principais ligas profissionais nacionais e internacionais, associações de jogadores, equipes, universidades, conferências universitárias e parceiros de varejo, além de 2.500 atletas e celebridades e 200 atletas exclusivos; e mais de 2.000 pontos de venda, incluindo as lojas da rede Lids. Nossos mais de 22.000 colaboradores estão comprometidos em aprimorar incansavelmente a experiência do torcedor e encantar fãs de esportes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923647935/pt/

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Zack Smith, zmith@collectfanatics.com