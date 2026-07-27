A fortaleza de Neymar: conheça a mansão de R$70 milhões em detalhes

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A principal residência de Neymar Jr. é uma fortaleza particular em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Avaliado em R$ 70 milhões, o imóvel fica dentro do condomínio Portobello Resort e Safari, que oferece segurança, praia privativa e acesso controlado.

O local serve como base principal do jogador desde 2016. Embora tenha sido palco de uma grande festa de Ano Novo em 2022, o atleta mantém o interior da casa um espaço protegido do público.

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Estrutura para trabalho e lazer

O complexo possui duas estruturas conectadas, com seis suítes de luxo. A suíte principal tem vista para o mar, varanda e uma jacuzzi privativa. A propriedade foi projetada para atender às necessidades específicas da vida de Neymar.

A estrutura de lazer inclui uma pista de kart, uma área exclusiva para DJ, um cinema com assentos em níveis e tratamento acústico, além de uma adega subterrânea climatizada com capacidade para 3 mil garrafas de vinho.

Vista aérea da luxuosa residência de Neymar em Mangaratiba, Rio, que inclui pista de kart e diversas quadras esportivas Maisons Radar

A mansão conta ainda com um hangar para aviação particular, que inclui oito suítes para a tripulação, e um heliponto. Na área externa, há uma piscina de pedras naturais e um píer privativo com acesso à Baía de Sepetiba.

Um centro de bem-estar e investimento

Uma ala dedicada ao bem-estar reúne spa, sauna, sala de massagem e uma academia. Essa infraestrutura foi central na recuperação do jogador após uma lesão no ligamento cruzado em 2024, que encerrou sua passagem pela Arábia Saudita.

O valor atual da propriedade representa um ganho de 63% sobre o custo de R$ 43 milhões investidos desde 2016. A valorização é reforçada pela localização em uma zona de proteção da Mata Atlântica da UNESCO, que limita novas construções na região.

O portfólio imobiliário de Neymar inclui também uma mansão em Santos, um quadriplex no Yacht House, um lote de US$ 26 milhões em Miami e uma cobertura de US$ 54,45 milhões nas Bugatti Residences, em Dubai.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.