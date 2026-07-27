A fortaleza de Neymar: conheça a mansão de R$70 milhões em detalhes
O refúgio do craque em Mangaratiba tem adega para 3 mil vinhos, cinema, hangar e até uma pista de kart; veja fotos e todos os segredos do imóvel
compartilheSIGA
A principal residência de Neymar Jr. é uma fortaleza particular em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Avaliado em R$ 70 milhões, o imóvel fica dentro do condomínio Portobello Resort e Safari, que oferece segurança, praia privativa e acesso controlado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O local serve como base principal do jogador desde 2016. Embora tenha sido palco de uma grande festa de Ano Novo em 2022, o atleta mantém o interior da casa um espaço protegido do público.
Leia Mais
As mansões de Neymar no RJ e seu trajeto diário de R$7 mil para treinar
Neymar compra mansão por Pix e sem visitar: 'Só levei a roupa'
Mansão de R$ 73 milhões escolhida pela família Neymar revela a nova era das residências de alto padrão, analisa Camila Pimenta
Estrutura para trabalho e lazer
O complexo possui duas estruturas conectadas, com seis suítes de luxo. A suíte principal tem vista para o mar, varanda e uma jacuzzi privativa. A propriedade foi projetada para atender às necessidades específicas da vida de Neymar.
A estrutura de lazer inclui uma pista de kart, uma área exclusiva para DJ, um cinema com assentos em níveis e tratamento acústico, além de uma adega subterrânea climatizada com capacidade para 3 mil garrafas de vinho.
A mansão conta ainda com um hangar para aviação particular, que inclui oito suítes para a tripulação, e um heliponto. Na área externa, há uma piscina de pedras naturais e um píer privativo com acesso à Baía de Sepetiba.
Um centro de bem-estar e investimento
Uma ala dedicada ao bem-estar reúne spa, sauna, sala de massagem e uma academia. Essa infraestrutura foi central na recuperação do jogador após uma lesão no ligamento cruzado em 2024, que encerrou sua passagem pela Arábia Saudita.
O valor atual da propriedade representa um ganho de 63% sobre o custo de R$ 43 milhões investidos desde 2016. A valorização é reforçada pela localização em uma zona de proteção da Mata Atlântica da UNESCO, que limita novas construções na região.
O portfólio imobiliário de Neymar inclui também uma mansão em Santos, um quadriplex no Yacht House, um lote de US$ 26 milhões em Miami e uma cobertura de US$ 54,45 milhões nas Bugatti Residences, em Dubai.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.