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O império de Neymar: os negócios milionários que o jogador construiu fora de campo

Da Europa à Arábia Saudita, saiba como Neymar Jr. ergueu um conglomerado de empresas que transcende sua carreira no futebol

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
24/06/2026 14:46

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O império de Neymar: os negócios milionários que o jogador construiu fora de campo
A imagem de Neymar Jr. reflete a figura do atleta que, para além dos gramados, consolidou um robusto império empresarial e uma marca global. crédito: IMAGN IMAGES via Reuters

Após uma breve e lucrativa passagem pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita, que terminou em janeiro de 2025 com seu retorno ao Santos, Neymar Jr. continua a colher os frutos de um império empresarial construído ao longo de sua carreira. Embora seu salário atual seja uma fração do que recebia no Oriente Médio, a fortuna do jogador foi consolidada por meio de uma complexa rede de negócios gerenciada por seu pai, Neymar da Silva Santos, especialmente durante seus 12 anos na Europa e o período no futebol saudita.

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A estrutura de seus negócios é complexa e diversificada, indo muito além dos tradicionais contratos de publicidade. A estratégia sempre foi transformar o nome 'Neymar Jr.' em uma marca global, com investimentos que vão de agências de marketing a licenciamento de produtos. Essa teia de empreendimentos garante um faturamento robusto que transcende sua atuação em campo.

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Principais negócios de Neymar Jr.

O ecossistema por trás do conglomerado é liderado pela NR Sports e pela NN Consultoria, empresas familiares que administram a carreira e a imagem do jogador. É por meio delas que foram negociados patrocínios milionários com marcas globais com as quais firmou parcerias de longo prazo, como Puma e Red Bull. Essas empresas são responsáveis por gerenciar os direitos de imagem, as centenas de marcas registradas e a comunicação do atleta.

Além da gestão da própria carreira, a família expandiu sua atuação para outros setores estratégicos. Por meio da NN Consultoria, atua no agenciamento e marketing esportivo de outros atletas e artistas, mostrando uma visão de mercado que vai muito além da figura do jogador.

Outra frente de destaque são os investimentos em entretenimento e experiências. Projetos no setor de turismo, eventos e cruzeiros mostraram a força da marca para mobilizar o público. Além disso, o jogador tem forte participação no setor imobiliário, focado em incorporações e empreendimentos de alto padrão no litoral brasileiro e no exterior.

O império também inclui frentes voltadas para a criação de conteúdo digital, como o licenciamento inovador de sua imagem para produções virtuais, e o licenciamento de produtos de vestuário e colecionáveis. Essa diversificação mostra uma estratégia clara de transformar o nome Neymar Jr. em uma marca global e duradoura, capaz de gerar receita por décadas, mesmo após o fim de sua carreira nos gramados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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