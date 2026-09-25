Câncer em jovens: por que os diagnósticos têm atingido número cada vez maiores no Brasil

A notícia de que a influenciadora digital Naty Potira, de 26 anos, está em uma nova fase do tratamento contra o câncer de colo do útero acendeu um alerta para uma realidade preocupante no Brasil e no mundo: o aumento de casos da doença em jovens adultos. Diagnosticada inicialmente em setembro de 2023, a mobilização em torno de seu caso joga luz sobre uma tendência que desafia a percepção de que o câncer é uma doença exclusiva de pessoas mais velhas.

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Dados recentes mostram um crescimento significativo de diagnósticos em pessoas com menos de 50 anos. Um estudo global publicado no periódico científico BMJ Oncology em 2023 revelou um aumento de quase 80% na incidência de câncer de início precoce nas últimas três décadas. No Brasil, o cenário acompanha essa movimentação, com mais jovens recebendo diagnósticos de tumores como o colorretal, de mama, estômago e próstata.





As causas para esse fenômeno são complexas e multifatoriais, mas especialistas apontam para uma forte ligação com o estilo de vida adotado pelas gerações mais novas. A mudança nos hábitos nas últimas décadas parece ser um fator determinante.

Principais fatores de risco

A combinação de diferentes elementos contribui para o aumento do risco de desenvolvimento de câncer em idades mais jovens. Embora a genética tenha seu papel, os hábitos cotidianos ganharam um peso muito maior. Entre os principais fatores, destacam-se:



Alimentação inadequada: o alto consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcares e sódio, e a baixa ingestão de fibras, frutas e vegetais, alteram o equilíbrio do corpo e favorecem processos inflamatórios.

o alto consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcares e sódio, e a baixa ingestão de fibras, frutas e vegetais, alteram o equilíbrio do corpo e favorecem processos inflamatórios.

Sedentarismo e obesidade: a falta de atividade física regular está diretamente associada ao sobrepeso e à obesidade, condições que são comprovadamente fatores de risco para diversos tipos de câncer.

a falta de atividade física regular está diretamente associada ao sobrepeso e à obesidade, condições que são comprovadamente fatores de risco para diversos tipos de câncer.

Consumo de álcool e tabaco: o início precoce e a frequência do uso de bebidas alcoólicas e cigarros aumentam exponencialmente as chances de desenvolver a doença ao longo da vida.

o início precoce e a frequência do uso de bebidas alcoólicas e cigarros aumentam exponencialmente as chances de desenvolver a doença ao longo da vida.

Exposição ambiental: o contato com poluentes, agrotóxicos e outras substâncias químicas presentes no dia a dia também pode estar relacionado ao surgimento de tumores.



Sinais de alerta para o diagnóstico precoce

Muitas vezes, os jovens tendem a ignorar os primeiros sintomas, atribuindo-os ao estresse ou à rotina agitada. No entanto, a detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. É essencial procurar um médico ao notar sinais persistentes, como:

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Perda de peso sem motivo aparente.



Fadiga extrema que não melhora com o descanso.



Mudanças no funcionamento do intestino, como diarreia ou constipação constantes.



Presença de sangue nas fezes ou na urina.



Dores que não passam ou surgimento de nódulos e inchaços.



Alterações em pintas e sinais na pele.





Fatores de risco para o câncer precoce

Hábitos cotidianos impactam o aumento de casos em jovens adultos



Alimentação inadequada



