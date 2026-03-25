Câncer do colo do útero: não espere os sintomas; eles nem sempre aparecem
A vacinação contra o HPV está disponível pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos e, junto com o uso de preservativos, é a principal forma de prevenção
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A Lei nº 11.664/2008 dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento do câncer do colo uterino (e de mama) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
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“O câncer do colo do útero é o que mais mata mulheres até os 36 anos de idade no país. E essa estatística é motivo de muita preocupação, pois esse câncer pode ser prevenido por meio da vacinação que está disponível no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos”, declara a ginecologista e presidente da Comissão Nacional Especializada em Trato Genital da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Adriana Bittencourt Campaner.
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A ginecologista explica que as lesões pré-cancerosas geralmente não apresentam sinais. Portanto é crucial estar atenta a sintomas como:
• Sangramento vaginal anormal: intermitente, após relação sexual ou exames.
• Corrimento vaginal: pode ser líquido, com sangue ou odor desagradável.
• Dor pélvica: dor na região inferior do abdômen, que pode piorar após o coito.
• Dores relacionadas ao tumor: dor ao urinar ou dor lombar.
• Sintomas gerais: perda de peso sem motivo aparente.
Especialistas da Febrasgo recomendam iniciar o papanicolau aos 25 anos em mulheres sexualmente ativas. O HPV é o fator primordial, ou seja, é o fator que leva ao câncer do colo uterino. Hoje é possível realizar o teste de DNA para rastreá-lo, e também a modalidade de autoteste.
A vacinação contra o HPV está disponível pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos e, juntamente com o uso de preservativos, é a principal forma de prevenção da doença. O perfil ideal de vacinação é a adolescente que ainda não foi exposta ao vírus e, nesses casos, a imunidade com a vacina pode chegar a 100%.
A vacina do SUS protege contra quatro tipos de vírus HPV e, no sistema privado, essa proteção chega a nove tipos. No Brasil, a vacina contra o HPV é aprovada até os 45 anos.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostram que o câncer do colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.
Nova era do rastreamento do câncer do colo do útero: DNA-HPV, autocoleta é tema do 63º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que acontece de 27 a 30 de maio, em Belo Horizonte.
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27 a 30 de maio de 2026
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