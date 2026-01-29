Estudo espanhol alcança eliminação total de câncer de pâncreas em cobaias

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A oncologia mundial observa com otimismo os resultados publicados recentemente na revista científica PNAS. Sob a liderança de Mariano Barbacid, pesquisador da Fundação Cris Contra el Câncer, uma equipe de cientistas espanhóis conseguiu o que parecia impossível em laboratório: a erradicação completa do adenocarcinoma ductal pancreático — o tipo mais comum e letal do câncer de pâncreas — em modelos animais.



Trata-se da primeira vez que uma cura total e duradoura é registrada em modelos experimentais para este tipo específico de tumor, conhecido por sua agressividade e resistência a tratamentos convencionais.



O diferencial da pesquisa de Mariano Barbacid não reside na descoberta de novos compostos, mas na combinação estratégica de alvos já conhecidos.

O estudo atacou simultaneamente três pilares que sustentam a vida do tumor: oncogene KRAS, o motor genético que impulsiona o crescimento desenfreado das células; proteína EGFR, responsável pela proliferação celular; e proteína STAT3, um dos principais escudos de resistência do tumor contra terapias.

"O segredo está na ação conjunta. Ao bloquear esses três mecanismos ao mesmo tempo, as células cancerígenas perdem sua capacidade de adaptação e sobrevivência", aponta o relatório do estudo.



A eficácia foi testada inclusive em modelos PDX (Patient-Derived Xenografts), em que o tumor é cultivado a partir de tecidos reais de pacientes humanos. Os resultados foram contundentes:



- Remissão total: eliminação completa dos tumores nas cobaias



- Efeito prolongado: mais de 200 dias após o fim do tratamento, os animais continuavam livres da doença.



- Segurança: a terapia apresentou baixa toxicidade, sem efeitos colaterais graves, um obstáculo comum em tratamentos agressivos.

O que isso muda na prática?



Embora Mariano Barbacid reforce que o sucesso em camundongos não garante o mesmo resultado em humanos, a descoberta altera o paradigma do tratamento. O câncer de pâncreas é famoso por ser diagnosticado tardiamente e por "vencer" tratamentos isolados. A nova abordagem sugere que o caminho para a cura pode ser um ataque coordenado e multirecional.



Caso os testes clínicos confirmem essa eficácia em humanos, essa pode ser a maior virada na história do tratamento desta neoplasia em décadas.

