Ferramenta localiza centros que recrutam voluntários para tratar câncer
Plataforma de pesquisa centraliza informações, permite filtrar ensaios por tumor e região e apoia pacientes, médicos e imprensa
compartilheSIGA
A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) lançou a Plataforma de Pesquisa Clínica (https://pesquisaclinica.sboc.org.br), um ambiente online que centraliza informações sobre estudos clínicos em oncologia no país e facilita a busca por centros com recrutamento aberto. A base já reúne mais de 250 estudos cadastrados, em diferentes fases da investigação clínica, com presença em todas as regiões do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a presidente da SBOC, Clarissa Baldotto, a iniciativa chega em um momento em que o câncer segue como um dos principais desafios de saúde pública. De acordo com a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 704 mil novos casos por ano.
Leia Mais
“A Plataforma de Pesquisa Clínica é uma ponte entre informação confiável e acesso. Ela foi pensada para organizar dados, simplificar a navegação e aproximar pacientes e profissionais de saúde de oportunidades de pesquisa em centros qualificados”, afirma Clarissa Baldotto.
Além de atender médicos e pacientes, a plataforma apoia a imprensa em apurações jornalísticas ao centralizar dados confiáveis sobre estudos em andamento, recrutamento e centros participantes.
“O conteúdo pesquisável ajuda jornalistas a localizar especialistas e instituições com atuação direta em estudos clínicos e qualificar a cobertura com mais precisão e contexto”, acrescenta Clarissa.
Pelo site, é possível pesquisar estudos por tipo de câncer, localidade, fase e outros filtros, com dados como descrição do protocolo, status de recrutamento e canais de contato do centro responsável. A proposta é orientar a discussão com o médico e ampliar o conhecimento sobre oportunidades de pesquisa disponíveis no Brasil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Estudos clínicos são etapas fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos, combinações terapêuticas e estratégias de cuidado, além de contribuírem para aprimorar padrões de tratamento. Nosso objetivo é fortalecer o ecossistema de pesquisa clínica em oncologia e ampliar o alcance de oportunidades em diferentes regiões”, explica Clarissa.