Ferramenta localiza centros que recrutam voluntários para tratar câncer

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) lançou a Plataforma de Pesquisa Clínica (https://pesquisaclinica.sboc.org.br), um ambiente online que centraliza informações sobre estudos clínicos em oncologia no país e facilita a busca por centros com recrutamento aberto. A base já reúne mais de 250 estudos cadastrados, em diferentes fases da investigação clínica, com presença em todas as regiões do Brasil.

Segundo a presidente da SBOC, Clarissa Baldotto, a iniciativa chega em um momento em que o câncer segue como um dos principais desafios de saúde pública. De acordo com a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 704 mil novos casos por ano.

“A Plataforma de Pesquisa Clínica é uma ponte entre informação confiável e acesso. Ela foi pensada para organizar dados, simplificar a navegação e aproximar pacientes e profissionais de saúde de oportunidades de pesquisa em centros qualificados”, afirma Clarissa Baldotto.

Além de atender médicos e pacientes, a plataforma apoia a imprensa em apurações jornalísticas ao centralizar dados confiáveis sobre estudos em andamento, recrutamento e centros participantes.

“O conteúdo pesquisável ajuda jornalistas a localizar especialistas e instituições com atuação direta em estudos clínicos e qualificar a cobertura com mais precisão e contexto”, acrescenta Clarissa.

Pelo site, é possível pesquisar estudos por tipo de câncer, localidade, fase e outros filtros, com dados como descrição do protocolo, status de recrutamento e canais de contato do centro responsável. A proposta é orientar a discussão com o médico e ampliar o conhecimento sobre oportunidades de pesquisa disponíveis no Brasil.

“Estudos clínicos são etapas fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos, combinações terapêuticas e estratégias de cuidado, além de contribuírem para aprimorar padrões de tratamento. Nosso objetivo é fortalecer o ecossistema de pesquisa clínica em oncologia e ampliar o alcance de oportunidades em diferentes regiões”, explica Clarissa.