Câncer de pulmão em não fumantes cresce; entenda as causas
A doença não é exclusiva de quem fuma; poluição, genética e fumo passivo estão entre os fatores de risco que acendem um alerta para todos
compartilheSIGA
O diagnóstico de câncer de pulmão entre não fumantes está crescendo cada vez mais. Estudos divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que entre 20% e 25% dos diagnósticos de câncer de pulmão ocorrem em pessoas que nunca fumaram.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
-
-
-
Estudo aponta que câncer pode ser evitado com a mudança de hábitos
Fatores de risco além do cigarro
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição ao gás radônio, um elemento radioativo natural encontrado no solo e em materiais de construção, é a segunda maior causa para o desenvolvimento do câncer de pulmão, ficando atrás apenas do cigarro.
O fumo passivo é outro fator determinante. A exposição contínua à fumaça de cigarros de terceiros significa inalar as mesmas substâncias tóxicas que um fumante, aumentando significativamente o risco de desenvolver a doença.
A genética também influencia. Pessoas com histórico familiar de câncer de pulmão podem ter uma suscetibilidade maior, mesmo sem exposição a outros fatores. Mutações genéticas herdadas podem facilitar o desenvolvimento de tumores.
Sintomas que exigem atenção
Como muitos casos em não fumantes não são rastreados com a mesma frequência, é fundamental estar atento a sinais que podem parecer inofensivos. Os sintomas mais comuns incluem:
-
Tosse persistente ou que piora com o tempo.
-
Falta de ar durante atividades cotidianas.
-
Dor no peito, ombros ou costas.
-
Rouquidão que não melhora.
-
Perda de apetite.
Identificar esses sinais precocemente é a chave para um tratamento mais eficaz. A conscientização de que o câncer de pulmão pode afetar qualquer pessoa, independentemente do histórico com o tabaco, é importante para um diagnóstico rápido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria