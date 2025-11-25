Câncer de pâncreas: diabetes recente pode ser um sinal de alerta

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O câncer de pâncreas é um dos tumores mais agressivos, principalmente porque seus sintomas costumam aparecer apenas em estágios avançados. No Brasil, ele representa cerca de 1% dos diagnósticos, mas é responsável por aproximadamente 5% das mortes por câncer. No entanto, um sinal importante pode ajudar na detecção precoce: o surgimento de diabetes em pessoas com mais de 50 anos.

Quando a diabetes se manifesta de forma súbita, especialmente se acompanhada de perda de peso não intencional, o alerta para investigar o pâncreas deve ser acionado. Essa condição metabólica pode não ser um caso isolado, mas sim uma consequência direta de alterações provocadas pelo tumor ainda em sua fase inicial.

Marcador do câncer de pâncreas

Estudos publicados na revista científica “Clinical Gastroenterology and Hepatology” apontam que o diabetes diagnosticado nos últimos 6 a 36 meses é um dos marcadores mais relevantes para o câncer de pâncreas. A pesquisa mostra que até 80% dos pacientes com este tipo de tumor apresentam alguma alteração nos níveis de glicose no sangue.

Além disso, cerca de um em cada quatro pacientes desenvolve diabetes de início recente antes mesmo de receber o diagnóstico oncológico. Isso ocorre porque o pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue. Um tumor pode comprometer essa função, levando ao descontrole glicêmico.

“O câncer e o diabetes têm vários fatores de risco em comum, como obesidade, tabagismo, envelhecimento, sedentarismo e alimentação não saudável”, explica Felipe Coimbra, líder do Centro de Referência de Tumores do Aparelho Digestivo Alto do A.C.Camargo Cancer Center.

“No câncer pancreático, isso toma uma proporção maior, pois o pâncreas é uma glândula responsável por produzir a insulina. A doença altera o funcionamento desse órgão, que passa a produzir menos insulina, levando ao diabetes”, complementa.

Investigação

O risco de câncer de pâncreas pode aumentar de seis a oito vezes em pessoas acima de 50 anos que desenvolvem diabetes subitamente sem uma causa aparente. Ter a condição metabólica não é uma sentença de que o tumor irá surgir, mas a correlação reforça a importância de uma investigação mais aprofundada para aumentar as chances de um diagnóstico precoce.

Dados do Observatório do Câncer do A.C.Camargo Cancer Center indicam como o diagnóstico precoce impacta a sobrevida. As taxas podem chegar a 49,1% em pacientes no estágio I, mas caem para 24,1% no estágio II, 5,2% no estágio III e 2,8% no estágio IV.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.