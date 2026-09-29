Pai de Bruno Gagliasso morre aos 79 anos
Paulo César Pereira Marques estava internado havia cerca de 20 dias no Rio de Janeiro
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Paulo César Pereira Marques, pai do ator Bruno Gagliasso, morreu aos 79 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. O empresário estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra e faleceu no CTI da unidade.
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De acordo com informações apuradas pela Coluna Fábia Oliveira, Paulo César enfrentou complicações de saúde durante o período de internação. Ele sofreu um AVC e foi submetido a duas cirurgias cardíacas.
O velório do empresário será realizado nesta terça-feira (29/9), em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.
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Ao longo dos anos, Bruno Gagliasso tornou pública a proximidade que mantinha com o pai. O ator publicou registros de momentos vividos ao lado dele e falou em diferentes oportunidades sobre a importância de Paulo César em sua vida e trajetória.
Em 2015, durante participação no programa "Altas Horas", Bruno destacou o apoio recebido das figuras paternas ao longo de sua vida: tenho dois grandes pais, que me apoiam em tudo desde moleque. Sou realmente um privilegiado.
Detalhes sobre o falecimento de Paulo César Marques
Informações sobre as complicações de saúde e a despedida do empresário
O empresário estava sob cuidados intensivos há cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.
Durante o período de internação, Paulo César enfrentou um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas.
A despedida será realizada nesta terça-feira (29), no bairro de Botafogo, na zona sul da capital fluminense.
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O ator Bruno Gagliasso sempre reforçou a importância do pai, descrevendo-o como um apoiador fundamental em sua trajetória.