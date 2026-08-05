Bruno Gagliasso causa polêmica ao reclamar de McDonald's fechado
Ator reclamou que drive-thru encerrou o expediente minutos antes do previsto e foi duramente criticado por desrespeitar os trabalhadores
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O ator Bruno Gagliasso gerou polêmica ao reclamar de uma unidade do McDonald's fechada. Ele tentou comprar um lanche em um drive-thru em Petrópolis (RJ), que deveria funcionar até as 23h, mas encontrou o local fechado dez minutos antes do horário.
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Gagliasso fez uma reclamação nos stories do Instagram, mas apagou a publicação após a repercussão negativa. As críticas apontavam uma atitude desrespeitosa do ator com os funcionários da lanchonete.
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Nas redes sociais, internautas atacaram o ator por ignorar a classe trabalhadora. "Os ricos só querem ser servidos, não se importam com o descanso do pobre. Para ele, não seria problema chegar 10 minutos antes de fechar", escreveu um seguidor.
Outra usuária afirmou que Gagliasso poderia prejudicar os trabalhadores. "Ele chegou ao ponto de marcar o McDonald’s para prejudicar os funcionários, a maioria dos quais terá que correr para pegar o último ônibus para casa", disse.
A reclamação viralizou no X, antigo Twitter. "Quando a pessoa nunca foi pobre na vida", comentou um internauta. Uma terceira pessoa avaliou a postura do ator. "Eu entendi a reclamação dele, mas achei muita falta de noção da parte dele também. Da próxima vez chega mais cedo", ponderou.
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Um comentário criticou a falta de empatia de Gagliasso com a rotina dos funcionários. "Aí o funcionário atende às 22h50, vai sair de lá depois das 23h, perde ônibus, chega em casa mais tarde. Vai saber o contexto do lugar que mora, se é tranquilo ou perigoso. E o boca aberta vai pra casa de carro, com total segurança", disparou um usuário.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.