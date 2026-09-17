Celebridades e TV
Adultos na pele de adolescentes: atores que eram muito mais velhos que seus personagens
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Shirley Henderson — Murta que Geme, Harry Potter - Tinha 36 anos durante as filmagens de Harry Potter e a Câmara Secreta, lançado em 2002. A atriz interpretou Murta que Geme, fantasma de uma estudante que morreu aos 14 anos. A diferença, portanto, chegava a cerca de 22 anos Foto: Reprodução de cena
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Stockard Channing — Rizzo, Grease - Tinha 33 anos quando interpretou Betty Rizzo (de roupa preta, na foto), uma estudante do ensino médio de aproximadamente 18 anos, em Grease. A própria atriz reconheceu posteriormente que interpretar uma adolescente naquela idade exigia bastante atuação. Foto: Reprodução de cena
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Alan Ruck — Cameron, Curtindo a Vida Adoidado - Já tinha 29 anos e era casado quando viveu Cameron Frye, amigo de Ferris e estudante do ensino médio em Curtindo a Vida Adoidado. A diferença de idade chegou a preocupar a responsável pelo casting, mas a química de Ruck com Matthew Broderick ajudou a garantir o papel. Foto: Reprodução de cena
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Gabrielle Carteris — Andrea, Barrados no Baile - Tinha 29 anos no início de Beverly Hills, 90210, apesar de Andrea Zuckerman ainda ser estudante do ensino médio. Carteris era a integrante mais velha do elenco principal que interpretava os alunos da escola. Foto: Reprodução de cena
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Stacey Dash — Dionne, As Patricinhas de Beverly Hills - Tinha 28 anos quando interpretou Dionne Davenport em As Patricinhas de Beverly Hills (1995). A personagem era uma estudante do ensino médio, colega de Cher. A atriz, portanto, já estava cerca de uma década além da idade escolar da personagem Foto: Reprodução de cena
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Keiko Agena — Lane, Gilmore Girls - Tinha 27 anos quando começou a interpretar Lane Kim (de vermelho na foto) em Gilmore Girls, em 2000. Sua personagem tinha 16 anos no início da história. Isso significa uma diferença de aproximadamente 11 anos entre atriz e personagem. Foto: Reprodução de cena
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Bianca Lawson — Maya, Pretty Little Liars - É outro caso impressionante: tinha 31 anos quando viveu Maya St. Germain em Pretty Little Liars. A personagem tinha 16 anos, deixando atriz e personagem separadas por cerca de 15 anos. Foto: Reprodução de cena
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Darren Barnet — Paxton, Eu Nunca... - Estava com 29 anos quando apareceu como Paxton Hall-Yoshida em Eu Nunca.... Paxton era um estudante adolescente da Sherman Oaks High School, apresentado inicialmente com cerca de 16 anos. A diferença chegava, portanto, a aproximadamente 13 anos. Foto: Reprodução de cena
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Ben Platt — Evan, Querido Evan Hansen - Tinha 27 anos quando interpretou no cinema Evan Hansen, personagem de 17 anos. Ele já havia criado o papel anos antes nos palcos, mas voltou a vivê-lo na adaptação cinematográfica de 2021, com uma diferença de 10 anos. Foto: Reprodução de cena
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Olivia Newton-John — Sandy, Grease - Tinha 29 anos quando interpretou Sandy em Grease, lançado em 1978. Sandy ainda era estudante do último ano do ensino médio. Curiosamente, ela nem era a integrante mais velha do elenco a interpretar uma adolescente. Foto: Reprodução de cena
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