Adultos na pele de adolescentes: atores que eram muito mais velhos que seus personagens

Alan Ruck — Cameron, Curtindo a Vida Adoidado - Já tinha 29 anos e era casado quando viveu Cameron Frye, amigo de Ferris e estudante do ensino médio em Curtindo a Vida Adoidado. A diferença de idade chegou a preocupar a responsável pelo casting, mas a química de Ruck com Matthew Broderick ajudou a garantir o papel. Foto: Reprodução de cena