Morre Cronos, vocalista do Venom e um dos precursores do black metal

Baixista e vocalista do Venom, Conrad Cronos Lant faleceu aos 63 anos, informou o perfil oficial da banda precursora do black metal no Instagram, nesta quinta-feira (1/10). A causa da morte não foi divulgada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Desde os primeiros sons sombrios de 'Welcome to hell', passando por 'Black metal', 'At war with Satan', 'Possessed' e além, ele criou algo que mudou a música pesada para sempre. O Venom nunca seguiu as regras. Eles (integrantes da banda) trilharam seu próprio caminho. E Conrad estava lá, no centro de tudo — intransigente, destemido e inconfundível", escreveu o perfil do grupo.

"E o legado do Venom continuará vivo por meio da música que ele criou e das legiões (de fãs) ao redor do mundo que continuam a carregar essa chama", complementou.

Na mesma postagem, o filho de Cronos, Nathan, deixou uma mensagem. "Quero agradecer a todas as legiões por todo o apoio que deram ao meu pai ao longo dos anos. Sei que ele realmente apreciava todos vocês. Ele entregou sua alma, e sua música continuará viva. A lenda de Cronos nunca morrerá", disse.

Oriundo de Londres, na Inglaterra, Conrad Lant nasceu em 1963. Desde o fim dos anos 1970, pelo Venom, sobretudo por meio da formação ao lado do guitarrista Mantas e do baterista Abaddon, cunhou álbuns clássicos do black metal, como "Welcome to hell" (1981), "Black metal" (1982) e "At war with Satan" (1984).

O Venom influenciou bandas de thrash, como Metallica, Slayer e Exodus, de death, vide os brasileiros do Krisiun, além de várias gerações do black metal.

O subgênero black metal se notabiliza pelas críticas a religiões e à sociedade, em termos líricos, e por uma sonoridade mais extrema dentro do heavy metal.

Repercussão

O guitarrista e líder da banda norte-americana de thrash Exodus, Gary Holt, relatou estar "devastado" com a morte de Cronos. "Um dos meus maiores heróis de todos os tempos não está mais entre nós. Ele ajudou a moldar o Exodus e a torná-lo o que somos hoje. Tenho uma dívida impagável com ele. Obrigado, irmão", escreveu no Instagram.

Membro do Krisiun, o guitarrista Moyses Kolesne também lamentou a morte do baixista do Venom. "O maior de todos se foi; ele jamais será esquecido. Descanse em 'poder', Sr. Conrad Lant 'Cronos'", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vocalista do grupo de death metal americano Possessed, Jeff Becerra afirmou ser "difícil encontrar palavras" sobre a passagem de um dos precursores do black metal. "Cronos contribuiu imensamente para o heavy metal, e sua voz fará parte de nossas vidas para sempre. Meus sentimentos ao seu filho Nathan, à sua família, aos amigos, aos companheiros de banda e a todos que lamentam essa perda. Descanse em paz, Conrad. Obrigado pela música e pelas memórias."