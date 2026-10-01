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MÚSICA

Oasis retira de leilão acervo inédito de gravações

Banda entrou na Justiça para impedir a venda do material, que reúne registro de 63 shows, horas de ensaios e até conversas entre Noel e Liam Gallagher

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
01/10/2026 11:27

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Os irmãos Noel e Liam Gallagher, da banda britânica Oasis, estão em cima de um barco em Veneza acenando para o público
Os irmãos Noel (à direita) e Liam Gallagher, da banda Oasis, moveram uma ação na Justiça para impedir o leilão de um acervo inédito de gravações feitas pelo engenheiro de som Huw Richards crédito: Tiziana Fabi/AFP

Uma coleção de gravações inéditas do Oasis foi retirada de um leilão após a banda mover uma ação na Justiça. O acervo reúne o registro de 63 shows, horas de ensaios e até conversas entre os músicos Noel e Liam Gallagher, membros do grupo.

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As gravações foram feitas pelo engenheiro de som Huw Richards, que trabalhou com o Oasis entre 1994 e 2001. A coleção, chamada de "The desk tapes", seria leiloada pela Littleton Auctions, casa tradicional da Inglaterra.

O valor é estimado entre £ 1,2 milhão e £ 1,6 milhão, algo entre R$ 8 milhões e R$ 11 milhões. O material estava sendo vendido pelo filho do engenheiro, Owain Richards. A Littleton Auctions informou ao jornal britânico The Guardian que a venda prevista para 3 de outubro foi suspensa por causa do processo judicial.

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Owain, por sua vez, afirmou que ele e o pai concordaram em adiar o leilão para que a disputa seja resolvida judicialmente. Um eventual comprador não poderia lançar as gravações leiloadas sem a autorização do Oasis, que tem os direitos de propriedade intelectual do material. A banda não comentou o caso.

Tópicos relacionados:

inglaterra musica oasis rock

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