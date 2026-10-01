Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Marjorie Estiano, 44 anos, e o roteirista e médico Márcio Maranhão, 56, se conheceram nos bastidores da série "Sob Pressão". O relacionamento começou a partir da convivência profissional, já que ele é o autor do livro "Sob pressão: A rotina de guerra de um médico brasileiro", que deu origem à produção do Globoplay. Os dois deram detalhes de como se conheceram, durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil.

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Márcio atuou como consultor na série, ensinando especificidades da medicina para a equipe e os atores. Ele acreditava que sua função se resumia a aspectos técnicos. "Eu achava que, como consultor inicial da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças e está tudo certo. Ela me olhava... 'Não é disso que estou interessada'", relata o especialista.

Segundo ele, a atriz e seus colegas de elenco o tiravam da zona de conforto com perguntas sobre o lado humano dos tratamentos. Márcio contou que foi questionado por Marjorie sobre como era o ato de "dar alta" a um paciente e explicou o processo prático.

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A resposta dela, no entanto, buscou outro ângulo. "Ela me falou: 'Eu tô interessada no que você fala, se você celebra, se você dá um abraço, se é comemorado'", recorda ele, que classificou o momento como "muito desconcertante".

Marjorie elogiou o trabalho do namorado na série, destacando sua capacidade de ir além dos detalhes técnicos da medicina no audiovisual. Para ela, Márcio explicava "o que é cuidar de alguém e o que é ser médico".

"Não só como segurar uma pinça, o que me deixava louca... A gente se apaixona pela medicina e pelo profissional", declarou a atriz. Ela ressaltou que ele transmitia os aspectos técnicos e humanos para roteiristas, diretor e atores.

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Em uma conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, que brincou sobre a série ter rendido "esse casal lindo", Márcio respondeu: "Foi um encontro... vários encontros". O casal está junto desde 2022 e mantém a relação de forma discreta e longe da esfera pública.