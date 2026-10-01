Assine
overlay
Início Cultura
APAIXONADOS

Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão'

A atriz e o roteirista Márcio Maranhão se conheceram em 'Sob Pressão'; ele conta como ela o tirou da zona de conforto com perguntas humanas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/10/2026 08:44

compartilhe

×
Marjorie Estiano revela como se apaixonou por médico nos bastidores de 'Sob Pressão'
A atriz Marjorie Estiano e o roteirista Márcio Maranhão durante participação no programa &#39;Sem Censura&#39;, onde contaram sua história de amor crédito: TV Brasil

A atriz Marjorie Estiano, 44 anos, e o roteirista e médico Márcio Maranhão, 56, se conheceram nos bastidores da série "Sob Pressão". O relacionamento começou a partir da convivência profissional, já que ele é o autor do livro "Sob pressão: A rotina de guerra de um médico brasileiro", que deu origem à produção do Globoplay. Os dois deram detalhes de como se conheceram, durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Márcio atuou como consultor na série, ensinando especificidades da medicina para a equipe e os atores. Ele acreditava que sua função se resumia a aspectos técnicos. "Eu achava que, como consultor inicial da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças e está tudo certo. Ela me olhava... 'Não é disso que estou interessada'", relata o especialista.

Segundo ele, a atriz e seus colegas de elenco o tiravam da zona de conforto com perguntas sobre o lado humano dos tratamentos. Márcio contou que foi questionado por Marjorie sobre como era o ato de "dar alta" a um paciente e explicou o processo prático.

Leia Mais

A resposta dela, no entanto, buscou outro ângulo. "Ela me falou: 'Eu tô interessada no que você fala, se você celebra, se você dá um abraço, se é comemorado'", recorda ele, que classificou o momento como "muito desconcertante".

Marjorie elogiou o trabalho do namorado na série, destacando sua capacidade de ir além dos detalhes técnicos da medicina no audiovisual. Para ela, Márcio explicava "o que é cuidar de alguém e o que é ser médico".

"Não só como segurar uma pinça, o que me deixava louca... A gente se apaixona pela medicina e pelo profissional", declarou a atriz. Ela ressaltou que ele transmitia os aspectos técnicos e humanos para roteiristas, diretor e atores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em uma conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, que brincou sobre a série ter rendido "esse casal lindo", Márcio respondeu: "Foi um encontro... vários encontros". O casal está junto desde 2022 e mantém a relação de forma discreta e longe da esfera pública.


Tópicos relacionados:

celebridades cultura relacionamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay