Equipe de Sérgio Hondjakoff diz que vai à Justiça após acusações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Sérgio Hondjakoff, de 42 anos, afirmou que pretende tomar medidas legais após Luiza Ambiel, de 54, relatar que teria sido vítima de assédio sexual cometido pelo ator durante as gravações de "Made in Japão", em 2020.

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O empresário do artista, Dino Boyer, classificou a acusação como falsa e disse que o departamento jurídico já foi acionado. Em suas redes, Boyer também negou que Hondjakoff tenha deixado o programa por causa do episódio relatado por Luiza.

Segundo ele, a saída do ator ocorreu por problemas de saúde relacionados a dores nas costas. "Ele saiu no programa na época devido à dor nas costas. E, inclusive, ele já tem esse problema e entrou na 'Fazenda' medicado, tomou injeção para a dor lá. Se vocês pegarem as imagens, vão ver isso", afirmou o empresário.

A equipe de Hondjakoff diz que pretende levar o caso à Justiça. Boyer afirmou que considera o relato de Luiza uma acusação falsa e disse que a repercussão de denúncias sem comprovação pode, na avaliação dele, prejudicar vítimas reais de violência sexual.

"Já acionei o meu jurídico, que está tomando todas as providências cabíveis sobre a acusação dessa senhora. E o que me entristece muito é que falsas denúncias prejudicam mulheres que são assediadas verdadeiramente no Brasil todos os dias", declarou a CNN.

O relato de Luiza Ambiel

Luiza afirmou nesta terça-feira (29/9) que teria sido assediada por Hondjakoff durante as gravações de "Made in Japão", reality show exibido em 2020. Segundo a atriz, o episódio aconteceu nos bastidores, em um espaço onde não havia câmeras.

De acordo com o relato, ela estava no local quando o ator teria se aproximado por trás. Luiza afirmou que sentiu dor e reagiu imediatamente. "Doeu, claro. Eu dei um grito, vi o que era e fui para cima dele", relatou.

A atriz disse que já havia mencionado o episódio na semana anterior, durante a participação em um podcast, mas decidiu falar mais detalhadamente sobre o assunto depois da repercussão de outra acusação envolvendo Hondjakoff.

Segundo Luiza, o caso relatado por Ana Bruna em "A fazenda 18" fez com que ela voltasse a pensar no episódio de 2020. A atriz questionou se deveria ter tomado alguma providência na época.

"Agora eu me questiono: será que eu não deveria realmente ter feito algo na época?", disse.

Acusação em "A fazenda 18"

O nome de Hondjakoff voltou ao centro de uma discussão sobre assédio após Ana Bruna, de 30 anos, participante de "A fazenda 18", relatar um episódio envolvendo o ator durante o reality. Segundo Ana, Hondjakoff teria se aproximado dela usando apenas cueca e, durante um abraço, seu pênis teria encostado nela.

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Posteriormente, em conversa com Darlin Ferrattry, a participante afirmou que teria percebido uma pulsação durante o contato. Hondjakoff negou a acusação. Segundo o relato apresentado no programa, o ator afirmou que havia ocorrido apenas um abraço.