Facebook remove vídeo que acusava Caetano Veloso

Um vídeo que acusava Caetano Veloso de viver do dinheiro de impostos e da Lei Rouanet e de ter adquirido uma cobertura de R$ 70 milhões com esses recursos, postado no Instagram de uma mulher identificada como Carla Castro, foi removido após o cantor abrir uma ação judicial e rebater as acusações.

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Na publicação, a mulher ainda pedia votos a uma candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro.

No processo, em que o artista diz não ser dono da cobertura citada e jamais ter utilizado a Lei Rouanet em benefício próprio, ele pedia ao Facebook, dono do Instagram, a remoção do vídeo e o envio de dados para a identificação da responsável.

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A 14ª Vara Cível da Comarca da Capital concluiu que o material poderia violar direitos de personalidade e trazer dano ao músico e, ao antecipar a tutela do caso, isto é, emitir um pedido antes de sua conclusão, requisitou a retirada do vídeo e o envio dos dados de identificação.