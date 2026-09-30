Jéssica, bombeira de Criciúma, vence MasterChef da Band

A bombeira militar Jéssica Cechella, de Criciúma (SC), venceu a final da 13ª edição do MasterChef, da Band, na madrugada desta quarta-feira (30/9). Ela ganhou da médica Carla Araújo, de Petrolina (PE), na final do reality.

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As duas superaram 16 adversários ao longo do programa. A campeã apresentou o menu "Entre mares", inspirado na cozinha do litoral de Santa Catarina, em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Carla, a segunda colocada, optou por um menu inspirado nos sabores do Nordeste.

A entrada trouxe mil-folhas de carne de siri, maioneses verde e de butiá, purê de batata-doce roxa e ovas de tainha fritas; no prato principal foi servido sorrentino de camarão e nata ao molho velouté e frutos do mar; e a sobremesa escolhida foi sorvete de cupuaçu preparado com nitrogênio líquido e flor de jambu, creme inglês de tucupi negro, chocolate e pão de ló.

"É o maior orgulho que tenho na minha vida. Me propus a fazer esse desafio, e finalizar assim, com chave de ouro, está sendo incrível", disse a vencedora. A catarinense ganhou R$ 300 mil, uma imersão em Lisboa para explorar os temperos e a cultura local, um curso completo de gastronomia da Le Cordon Bleu e um carro Boreal.

Helena Rizzo, uma das juradas, elogiou Jéssica dizendo que a bombeira é uma mulher batalhadora e focada. "É merecidíssimo ela ganhar esta temporada", disse. A Band fará algo diferente na nova temporada do "MasterChef Profissionais", que estreia no próximo dia 6 de outubro.

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Ex-participantes que se tornaram chefs de cozinha retornarão ao reality show culinário. Serão nove ex-amadores que se profissionalizaram e nove chefs que já estão no mercado. As gravações da temporada estão em andamento e devem ser finalizadas nas próximas semanas.