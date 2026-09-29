Confira os mineiros que seguem na disputa pelo Jabuti

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Autores mineiros são destaque na lista de semifinalistas do Prêmio Jabuti 2026. Adélia Prado, Humberto Werneck, Carlos Herculano Lopes e Fernanda Teixeira Ribeiro estão entre os autores que aparecem na relação divulgada nesta terça-feira (29/9). A lista aponta 10 semifinalistas em cada uma das 23 categorias da premiação.

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No próximo dia 14 de outubro, a organização do prêmio divulga os cinco finalistas de cada categoria. Os vencedores serão conhecidos em 27 de novembro, durante cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista.

Aos 90 anos, Adélia Prado concorre na categoria Poesia com “O jardim das oliveiras”, livro que reúne produção feita entre os anos 1960 e 1980. Fernanda Teixeira Ribeiro figura na disputa de Autor Estreante - Romance, por “Cantagalo” (Todavia).

Humberto Werneck aparece em Crônica com “Viagem no país da crônica”, enquanto Carlos Herculano Lopes disputa a mesma categoria com “200 crônicas escolhidas”.

Rodrigo Sena Magalhães está entre os semifinalistas de Romance de Entretenimento, com “A sombra da mentira”, policial que acompanha Olga, jornalista que se vê envolvida com um serial killer após criticar a demora na investigação de uma série de assassinatos de mulheres.

A presença mineira se espalha ainda por outras categorias. Leo Cunha aparece duas vezes: na categoria Infantil, com “A letra”, em parceria com Raquel Matsushita, e em Juvenil com “As figuras do nosso prédio”.

Na Poesia, Edimilson de Almeida Pereira aparece com “Porte étoile”. Nelson Cruz concorre em Ilustração com “Gran circo”, história de José Rezende Júnior, enquanto a jornalista Virginia Siqueira Starling está entre os semifinalistas de Biografia e Reportagem com “Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel”. Ruy Castro figura em Biografia e Reportagem com “Trincheira tropical”, sobre a influência da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro.

Virginia e Ruy concorrem com o best-seller “Coisa de rico”, do carioca Michel Alcoforado, e o estudo "Brasil no espelho", do também mineiro Felipe Nunes, fundador da Quaest, além das biografias de Roberto Marinho, escrita pelo capixaba Leonencio Nossa, e de Oswald de Andrade, pelo cearense Lira Neto.

O estado também aparece representado por projetos culturais e editoras. O Sempre um Papo, projeto criado pelo escritor e jornalista Afonso Borges, concorre na categoria Incentivo à Leitura, assim como o Programa de Rádio Universo Literário, da Rádio UFMG Educativa, comandado pela jornalista Fábia Pereira Lima.

Entre as editoras sediadas no estado, estão o Grupo Autêntica; Impressões de Minas; Relicário Edições; Editora Moinhos e a EDUFU, editora da Universidade Federal de Uberlândia.

Novidade desta edição, a categoria Incentivo à Leitura, voltada a influenciadores digitais, reúne alguns dos principais “booktubers” brasileiros, como Pedro Pacífico, o Bookster; Camilla Dias, Tatiana Feltrin e a dupla Afrofuturas. A lista inclui ainda a BibliON, biblioteca digital ligada ao Governo de São Paulo.

Os “booktokers”, criadores de conteúdo que têm o TikTok como principal plataforma, ficaram de fora. Todos os influenciadores indicados apontam YouTube e Instagram como seus principais canais, com exceção do podcast Peixe Voador, de Patrícia Palumbo, veiculado pelo aplicativo Gamma.

A lista traz ainda figurinhas carimbadas do Jabuti, como os romancistas Itamar Vieira Junior e Milton Hatoum, já multipremiados. Os dois aparecem pelos últimos volumes de suas trilogias: “Coração sem medo” e “Dança de enganos”, respectivamente.

Outros antigos vencedores que voltam à disputa são Eliana Alves Cruz, com “Meridiana”, e Cristovão Tezza, por “Visita ao pai”. A seleção reúne ainda nomes celebrados na cena literária que nunca levaram o troféu, como Marilene Felinto, indicada pelo romance “Corsária”, e Aline Bei, com “Uma delicada coleção de ausências”.

Na categoria de Romancista Estreante, aparecem ao lado de aparecem Fernanda Teixeira Ribeiro, nomes que já deixaram sua marca na cena literária, como Bruna Dantas Lobato, Ernesto Mané e Mariana Lobato Botter. Entre os Poetas Estreantes, todos os livros indicados são de editoras independentes, com quatro títulos publicados pela Urutau.



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O psicanalista Contardo Calligaris (1948-2021) aparece postumamente em duas categorias. Em Crônica, concorre com “Aproveitar a vida e suas dores”, ao lado de Luís Henrique Pellanda, Cláudio Moreno e dos já citados Humberto Werneck e Carlos Herculano Lopes. A lista de cronistas é formada apenas por homens.

O vencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro – Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara – com as despesas custeadas pela CBL, além de receber um prêmio de R$ 70 mil. Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. (Com Folhapress)

68º PRÊMIO JABUTI

Os vencedores serão conhecidos em 27 de novembro, durante cerimônia na Sala São Paulo.

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