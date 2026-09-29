Prêmio Jabuti indica Adélia Prado e ignora os 'booktokers'; veja lista

FOLHAPRESS - O Prêmio Jabuti divulga, nesta terça-feira, a lista de dez semifinalistas em cada uma de suas 23 categorias. A lista será enxugada para cinco finalistas em 14 de outubro, e os vencedores serão conhecidos no dia 27, em cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista.

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A nova e chamativa categoria de incentivo à leitura voltada a influenciadores digitais se destaca por alguns aspectos. Traz entre os indicados alguns dos mais famosos "booktubers" brasileiros, como Pedro Pacífico, apelidado de Bookster, Camilla Dias, Tatiana Feltrin e a dupla Afrofuturas -mas também a BibliON, biblioteca digital ligada ao Governo de São Paulo.



E ignora os "booktokers", criadores de conteúdo que têm como principal veículo o TikTok, maior canhão de popularidade de novos livros hoje. Todos os criadores indicados listam como sua principal plataforma o YouTube e o Instagram, com exceção do podcast Peixe Voador, de Patrícia Palumbo, veiculado pelo aplicativo Gamma.



A lista traz algumas figurinhas carimbadas do Jabuti, como os romancistas Itamar Vieira Junior e Milton Hatoum, que já são multipremiados e aparecem indicados pelos últimos volumes de suas trilogias -respectivamente, "Coração sem Medo" e "Dança de Enganos".

Outros antigos ganhadores que voltam à seleção são Eliana Alves Cruz, por "Meridiana", Cristovão Tezza por "Visita ao Pai", e a poeta Adélia Prado, que aparece com "O Jardim das Oliveiras" e já foi até a personalidade homenageada da cerimônia.



Também aparecem nomes celebrados na cena literária, mas que passaram ao largo do troféu, como Marilene Felinto, indicada pelo romance "Corsária", Aline Bei, com "Uma Delicada Coleção de Ausências", Edimilson de Almeida Pereira, com a poesia de "Porte Étoile", e Mar Becker, com a de "Noite Devorada".

A categoria de romancista estreante tem nomes que já deixaram fortes impressões, como Bruna Dantas Lobato, Fernanda Teixeira Ribeiro, Ernesto Mané e Mariana Lobato Botter. E a de poeta estreante chama atenção por conter apenas livros de editoras independentes, com quatro indicações para a editora Urutau.

O psicanalista Contardo Calligaris aparece indicado postumamente em duas categorias. Em crônicas, tem o livro "Aproveitar a Vida e Suas Dores" e concorre com autores como Luís Henrique Pellanda, Cláudio Moreno e Humberto Werneck -a lista de cronistas é totalmente masculina.



Na categoria de saúde e bem-estar, aparece o livro "Coisa de Menino?", escrito em parceria com Maria Homem. A listagem inclui psicanalistas conhecidos como Ana Suy, Christian Dunker e Paulo Schiller, além de médicos como Alexandre Kalache.

Entre os melhores livros de biografia e reportagem, surge o best-seller "Coisa de Rico", de Michel Alcoforado, ao lado de "Trincheira Tropical", trabalho de Ruy Castro sobre a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, o estudo "Brasil no Espelho", de Felipe Nunes, fundador da Quaest, e as biografias de Roberto Marinho, por Leonencio Nossa, Zuzu Angel, por Virginia Starling, e Oswald de Andrade, por Lira Neto.

Veja a seguir a lista completa de indicados.

EIXO: LITERATURA

CONTO





'Anatomia de Um Nariz' de Roberto Atihé Curan | editora: Patuá

'Ao Quase, Com Amor: Cartas e Contos' de Eve Rojas | editora: Patuá

'Caquinhos Vermelhos' de Mário Medeiros | editora: Fósforo

'Corpo Estranho: Ferida Fechada com a Lâmina Dentro' de Marcos Vinicius de Paula | editora: Viseu

'Maçã, Mesa, Moeda' de Fernanda Caleffi Barbetta | editora: Laranja Original

'Massaranduba' de Abáz | editora: Senac Rio

'Minha Estranha Loucura' de Evandro Luiz da Conceição | editora: Todavia

'Nego Tudo: Ficções Súbitas' de Andréa del Fuego | editora: Companhia das Letras

'Os Anos de Vidro' de Mateus Baldi | editora: Nós

'Tranças de Meninas: Contos' de João Anzanello Carrascoza | editora: Alfaguara

CRÔNICA

'200 Crônicas Escolhidas' de Carlos Herculano Lopes | editora: Autêntica

'A Crônica Não Mata: Notas do Isolamento' de Luís Henrique Pellanda | editora: Arquipélago

'A Nudez de Afrodite: Lições do Mundo Antigo' de Claúdio Moreno | editora: Difel

'Aproveitar a Vida e suas Dores' de Contardo Calligaris (em memória) | editora: Planeta do Brasil

'A Sangue Quente: Crônicas Cariocas' de Hermés Galvão | editora: Labrador

'Então Viver É Isso' de Cássio Zanatta | editora: Maralto Edições

'Histórias Miseráveis' de José Castello | editora: Maralto Edições

'Lugares para Chorar no Recife e Outros' de DJ Dolores | editora: Seja Breve Edições

'Memórias de Menino' de Odenildo Sena | editora: Valer

'Viagem no País da Crônica' de Humberto Werneck | editora: Tinta da-China Brasil

ESCRITOR ESTREANTE - POESIA

'Baleia' de Felipe Bier Nogueira | editora: Urutau

'Borboleta Canhão' de Mariana Castro | editora: Selo do Burro

'História a que Ninguém Deu Nome' de Juliana Cajives | editora: Mormaço Editorial

'Lavra Mareia' de Camila Paoletti | editora: Patuá

'O Silêncio é a Música Mais Antiga do Mundo' de Kalu Coelho | editora: Patuá

'Radiografia das Árvores' de Ivana Fontes | editora: Cachalote

'Resto' de George França | editora: Urutau

'Tripas Líquidas Minha Lírica: (Poemas Ensaísticos e Outros Híbridos Desvarios)' de Stella Prata | editora: Urutau

'Tudo Existe para Desaparecer' de Lucas Ortolan | editora: Urutau

'Um Oceano Devorará Meu Esconderijo' de Andressa Nunes | editora: Litteralux

ESCRITOR ESTREANTE - ROMANCE

'Antes do Início' de Ernesto Mané | editora: Tinta-da-China Brasil

'Breu de Maré' de Diego Itabira | editora: Obra Independente

'Cantagalo' de Fernanda Teixeira Ribeiro | editora: Todavia

'Cerapió' de Flávia Bin | editora: Urutau

'Descer um Degrau' de Plinio Meirelles | editora: Appris

'Horas Azuis' de Bruna Dantas Lobato | editora: Companhia das Letras

'Índigo' de Juca Magalhães | editora: Impressões de Minas

'Pitangas Verdes' de Mariana Lobato Botter | editora: Labrador

'Remissão' de Ildeu Filho | editora: Viseu

'Sutura' de Roberta Barbosa | editora: Patuá

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

'Como Fazer Amigos e Enfrentar Vampiros' de Eric Peleias, Gustavo Borges | editora: Japorama

'Daruma: Identidade' de Monge Han | editora: Pitaya

'Dormindo entre Cadáveres' de Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves | editora: Comix Zone

'Fiodor' de Koostella | editora: Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions

'Kabuki: Verão, Outono, Inverno, Primavera' de Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa | editora: Pipoca & Nanquim

'Ouroboros' de Luckas Iohanathan | editora: Comix Zone

'Petricor' de Jack Azulita | editora: Devir

'Reparações' de Marcelo Lelis | editora: Figura

'Segue o Baile' de Magô Pool | editora: Veneta

'Você Precisa Saber de Mim' de Helena Cunha | editora: nVersos

INFANTIL

'A Baleia Bailarina' de Roberta Moysés | editora: Mannú

'A Letra' de Leo Cunha, Raquel Matsushita | editora: Maralto

'Alfabeto Atrapalhado' de Juliane Bortolucci | editora: Asinha

'Artur e Isadora na Cidade Subterrânea' de Braulio Tavares | editora: Editora 34

'Baleia e o Preá' de Fernandoapires | editora: Palavras

'Eletricista' de Augusto Massi | editora: Elo

'Fábulas de Leonardo da Vinci' de Eraldo Miranda | editora: Ciranda Cultural

'Infância Roubada' de Paula Anias | editora: Casa de Bonecas

'Meu' de Alexandre Rampazo | editora: Planeta do Brasil

'Ximlóp' de Gustavo Piqueira | editora: Joaquina





JUVENIL

'A Descoberta que Mudou Minha Vida' de Ingrid Haas | editora: InVerso

'A Escola do Fim do Mundo' de Júlio Emílio Braz | editora: Arte Literária

'Ana & Artur Desvendam a China' de Silvana Salerno | editora: Editora do Brasil

'As Figuras do Nosso Prédio' de José Roberto Torero, Leo Cunha | editora: Moderna

'A Única da Sala' de Tathyana Viana | editora: FTD

'Beijo Elétrico' de Maria Amélia Elói | editora: Ninho da Palavra

'Cartas de Cecília' de Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade | editora: Elo

'Diário de Alice: Memórias de uma Menina Autista' de Roger Trimer | editora: Casa da Lara

'Ocupado!' de Paula Fábrio | editora: FTD

'Uma Maria' de Shirley Souza | editora: Xica Editorial

POESIA





'A Dança Áspera das Raízes' de Bárbara Mançanares | editora: Praga

'A Intacta Natureza dos Dias' de Thainá Carvalho | editora: Macabéa

'Antes de Dar Nomes ao Mundo' de Adriana Lisboa | editora: Relicário

'Boris e Marina' de Alberto Martins | editora: Companhia das Letras

'Diáspora Não é Lar' de Nina Rizzi | editora: Pallas

'Imagemas, Graphoenigmas: Poemas Gráficos' de Pedro Vicente | editora: Laranja Original

'Noite Devorada' de Mar Becker | editora: Círculo de Poemas

'O Jardim das Oliveiras' de Adélia Prado | editora: Record

'Porte Étoile' de Edimilson de Almeida Pereira | editora: Cobalto

'Satori na Laje: Orikais, Poemínimos e Outros Cantos' de Edson Cruz | editora: EditoRia

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO

'Ao Meu Redor' de André Vianco | editora: Citadel

'Aranha Movediça' de Moacir Fio | editora: Moinhos

'A Sombra da Mentira' de Rodrigo Sena Magalhães | editora: Patuá

'Cartografia para Caminhos Incertos' de Ian Fraser | editora: Intrínseca

'Instruções para Desaparecer Devagar' de Flávia Iriarte | editora: Faria e Silva

'Moeda de Troca' de Lucas Mota | editora: Rocco

'Na Sombra do Lagarto' de Maria Filomena Lepecki | editora: Oito e Meio

'O Tesouro de Joaquim Nabuco' de Fernando Lomardo | editora: obra independente

'Para Elisa' de Roberto Denser | editora: O Grifo

'Quincas Borba e o Nosferatu: de como o Resoluto Filósofo e seu Relutante Assistente Brás Cubas Enfrentam o Diabólico Conde Drácula para Salvar a Impulsiva Capitu' de Edson Aran | editora: Faria e Silva

ROMANCE LITERÁRIO

'Coração sem Medo' de Itamar Vieira Junior | editora: Todavia

'Corsária' de Marilene Felinto | editoras: Fósforo, Ubu

'Dança de Enganos' de Milton Hatoum | editora: Companhia das Letras

'Deepirex' de Paulo Eduardo Gonçalves | editora: Arte & Letra

'Devastação: Drama Cósmico' de José Castello | editora: Arquipélago

'Jumentos na BR' de Ricardo Rao | editora: Kotter Editorial

'Meridiana' de Eliana Alves Cruz | editora: Companhia das Letras

'No Rastro de Estela' de Amanda Julieta | editora: Boto-cor-de-rosa Livros Arte e Café

'Uma Delicada Coleção de Ausências' de Aline Bei | editora: Companhia das Letras

'Vez em Quando, Billie Holiday' de Evandro Affonso Ferreira | editora: Record

'Visita ao Pai' de Cristovão Tezza | editora: Companhia das Letras

EIXO: NÃO FICÇÃO





ARTES





'Abdias, Intérprete do Brasil: Textos sobre Raça e Cultura Brasileira de 1940 a 1990' organizador por Tulio Custódio | editora: Todavia

'Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú' de Danillo Silva Barata | editora: Anjo Negro

'Amazônia Negra: As Imagens da Cor do (In)Visível' de Marcela Bonfim | editora: Igrá Kniga

'Expediente' de André Sanches | editora: Voar

'Histórias da Ecologia' organizado por Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille | editora: MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

'O Devorador: Zé Celso, Vida e Arte' organizado por Claudio Leal | editora: Edições Sesc São Paulo

'Teatro Experimental do Negro: Histórias, Críticas e Outros Dramas' de Guilherme Diniz | editora: Temporal

'Tupinicópolis É Aqui?' de Alayde Alves | editora: WMF Martins Fontes

'Vaqueiro de Gibão' de Pablo Pinheiro | editora: Deu na Telha

'Zanele Muholi: Beleza Valente' organizado por Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira | editora: IMS (Instituto Moreira Salles)

BIOGRAFIA E REPORTAGEM

'A Audácia dos Invertidos: As Estratégias de Sobrevivência e Visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e Sua Importância no Brasil (1950-1990)' de Rodrigo Faour | editora: Record

'Brasil no Espelho: Um Guia para Entender o Brasil e os Brasileiros' de Felipe Nunes | editora: Globo

'Coisa de Rico: A Vida dos Endinheirados Brasileiros' de Michel Alcoforado | editora: Todavia

'Crentes: Pequeno Manual sobre um Grande Fenômeno' de Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | editora: Record

'João Gilberto e a Insurreição Bossa Nova: Outros Lados da História' de Tárik de Souza | editora: L&PM

'Oswald de Andrade: Mau Selvagem' de Lira Neto | editora: Companhia das Letras

'Quem É Essa Mulher?: Uma Biografia de Zuzu Angel' de Virginia Siqueira Starling | editora: Todavia

'Rei: O Livro sobre o Homem Incomparável a Quem Tentam se Comparar Há 70 anos' de Paulo Vinicius Coelho | editora: Planeta do Brasil

'Roberto Marinho: A Globo na Ditadura: Dos Festivais às Bombas no Riocentro' de Leonencio Nossa | editora: Nova Fronteira

'Trincheira Tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio' de Ruy Castro | editora: Companhia das Letras





ECONOMIA CRIATIVA





'A (R)Evolução das Habilidades para o Futuro do Trabalho na Era da Inteligência Artificial' de Martha Gabriel | editora: Senac São Paulo

'Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar: Desafios para o Brasil' de Arilson Favareto, Ricardo Abramovay | editora: Senac São Paulo

'Contribuições a uma Agenda de Políticas Públicas Meso e Microeconômicas no Brasil' organizado por Anita Kon | editora: CRV

'Economia Azul e Cidades: Uma Introdução' organizado por Rinaldo Gama, Tomas Alvim | editora: BE?

'Fazer Cinema no Brasil: Mercado, Políticas Públicas e Ecossistema Empreendedor Cultural' de Fernando Antonio Prado Gimenez | editora: Caravana Grupo Editorial

'Gestão Cultural Baseada em Evidências: por Onde Começar' de Beth Ponte, Daniele Canedo | editora: SESC São Paulo

'Inovação com Propósito: Negócios com Impacto Social' organizado por Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari | editora: Belas Artes

'Menos 1 Lixo para uma Vida Mais Sustentável' de Fe Cortez, Wagner Andrade | editora: Senac São Paulo

'Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso Reduzirem a Alta Desigualdade de Renda no Brasil' de Walter Barretto Jr. | editora: obra independente

'Soluções Climáticas: Entenda como Agir Agora' de Eduardo Carvalho | editora: Inteligência Educacional





EDUCAÇÃO

'A Esperança a Gente Planta' de Alexandre Coimbra | editora: Planeta do Brasil

'A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP' de Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | editora: Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

'Agora o Meu Chão São as Nuvens: as Famílias Contemporâneas e os Desafios na Educação de Crianças e Adolescentes' de Hugo Monteiro Ferreira | editora: Autêntica

'Aprendizado Incidental: o Poder do Lifewide Learning: Desperte para as Oportunidades de Aprendizado que Já Existem em sua Vida e Potencialize seu Desenvolvimento' de Conrado Schlochauer | editora: Gente

'Atlas da Amazônia Brasileira: um Retrato Abrangente e Atual da Amazônia Brasileira com Mais de 300 Mapas e Ilustrações' de Clovis Luciano Teixeira | editora: Obra Independente

'Aula como Conversa: Transformando o Jeito de Ensinar e de Aprender' de Sergio Felipe Moraes | editora: obra independente

'Como Conversar com Crianças sobre Racismo e Diversidade' de Manuel Alves de Sousa Junior | editora: Schreiben

'Contos de Fadas ? Modos de Ser e de Usar: Educação, Arte, Psicanálise' de Katia Canton | editora: Panda Educação

'Inspiração Griot: por uma Educação Antirracista' de Sinara Rúbia | editora: Malê Edições

'Saberes Indígenas: Considerações Ancestrais para o Futuro da Educação Infantil' organizado por Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho | editora: Estação das Letras e Cores

NEGÓCIOS

'Brasil e Mundo Árabe: Negócios, Marketing e Diplomacia Econômica Ampliada' de Rubens Hannun | editora: Novo Século

'Como Investir em Criptos?: É Possível Ganhar nesse Mercado?' de Paulo Vitor Jordão da Gama Silva | editora: Appris

'De Galinha a Gavião: como Impulsionar o Voo da Economia Brasileira' de Juliana Rosa | editora: Nova Fronteira

'De Volta ao Jogo: A História de Sucesso, Dramas e Viradas do BTG Pactual' de Ariane Abdallah | editora: Portfolio-Penguin

'Estado, Economia, Desafios Fiscais e Reformas Estruturais no Brasil: Textos em Homenagem a Eduardo Guardia' organizado por Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan | editora: História Real

'Faça o Teu Melhor: Aprimorar a Competência Recusar a Mediocridade Exuberar a Vida' de Mario Sergio Cortella | editora: Planeta do Brasil

'Governança Regenerativa: Uma Evolução do Sistema de Governança para Enfrentar os Desafios do Mundo em Transição' de Gabriela Blanchet | editora: Bambual

'Menos Forecast, Mais Foresight: A Arte e A Ciência de Moldar o Amanhã em Tempos Incertos' de Glaucia Guarcello | editora: Alínea

'Não se Esqueça!: 50 Memorandos sobre Gestão e Liderança com Propósito, Comprometimento e Proatividade' de Mario Sergio Cortella | editora: Record

'O Manual da Empresa Antirracista: Como Transformar a sua Empresa em uma Potência que Luta por Todos' de Adriana Alves | editora: Planeta do Brasil

SAÚDE E BEM-ESTAR

'A Paixão pela Mentira: a Família e as Tiranias' de Paulo Schiller | editora: Todavia

'A Revolução da Longevidade: Vivemos Mais do que Nunca. Mas Estamos Preparados para Isso?' de Alexandre Kalache | editora: Vestígio

'As Dores da Adolescência: Como Atender, Acolher e Cuidar' de Carolina Delboni | editora: Summus Editorial

'Barros & Fonseca: Medicina da Dor: Princípios e Práticas' de Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca | editora: Atheneu

'Coisa de Menino?: uma Conversa sobre Masculinidade, Sexualidade, Misoginia e Paternidade' de Contardo Calligaris (em memória), Maria Homem | editora: Papirus 7 Mares

'Eu Só Existo no Olhar do Outro?: Um Encontro entre Psicanalistas para Pensar o Amor e a Existência' de Ana Suy, Christian Dunker | editora: Planeta do Brasil

'Manual de Cuidados Paliativos na Atenção Primária e Atenção Domiciliar' editado por Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga | editora: Atheneu

'O Dilema das Galinhas Felizes: Diálogos sobre a Ciência da Felicidade' de Gustavo Arns, Leandro Karnal | editora: Record

'Por que a Esquerda Morreu?: E o que Devemos Fazer para Ressuscitá-la' de Jessé Souza | editora: Civilização Brasileira

'Por que os Seres Humanos Sofrem?: Uma Teoria Psicológica dos Direitos Fundamentais' de Adilson José Moreira | editora: Autêntica





EIXO: PRODUÇÃO EDITORIAL





CAPA





'Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): A Árvore da Vida e da Abundância' por Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | editora: MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

'Anônimos: Móvel Moderno Brasileiro Além dos Ícones' por Daniel Brito | editora: Olhares

'Ficção Completa de Edgar Allan Poe' por Eduardo Lustosa Belga | editora: Nova Fronteira

'Frans Krajcberg' por Alles Blau | editora: MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

'Histórias da Diversidade LGBTQIA+' por Paula Tinoco, Roderico Souza | editora: MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

'Mano a Mano' por Alceu Chiesorin Nunes | editora: Companhia das Letras

'O Devorador: Zé Celso, Vida e Arte' por Mateus Valadares | editora: Sesc São Paulo

'O Idiota' por Vicente Pessôa | editora: Clube de Literatura Clássica

'Outros Navios' por Rafael Simões | editora: Sesc São Paulo

'Vaqueiro de Gibão' por Beatriz Matuck | editora: Deu na Telha





ILUSTRAÇÃO

'A Torre' por Marcelo Cipis | editora: FTD

'Delivery' por Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes | editora: Baião

'Eletricista' por Daniel Kondo | editora: Elo

'Gran Circo' por Nelson Cruz | editora: ÔZé

'Guernica: A Arte em Busca da Paz' por Vinicius Sabbato | editora: Via Lúdica

'Pantaleão e Serapião' por Alexandre Camanho | editora: Passarinho

'Pinóquio' por Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | editora: Figura

'Prisma' por Felipe Kehdi | editora: Joaquina

'Samaumeira: A Árvore da Vida' por Cris Eich | editora: PeraBook

'Sombras' por Fabio Brazil, Luise Weiss | editora: ÔZé

PROJETO GRÁFICO

'Dobra' por Raul Loureiro | editora: Cosac

'Excelsior' por Luciana Facchini | editora: Ubu

'Faz Colher e Borda o Cabo' por Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade | editora: Centro Cultural Vale do Maranhão

'Leonilson: Diários de Uma Voz: Trechos Transcritos' por Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci | editora: Sociedade Amigos do Projeto Leonilson

'MMXXV: Klaus Mitteldorf' por Marcos Pereira de Almeida | editoras: Conjunto 31 Design & Branding, Terra Virgens Edições

'Moscou Feliz' por Elaine Ramos | editora: Ubu

'O Capital' por Elaine Ramos | editora: Ubu

'O Inventor de Livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu Tempo' por Casa Rex | editoras: Ateliê Editorial, Mnema

'Teorema' por Raul Loureiro | editora: Cosac

'Wendy Andrade: Eu Consigo te Ver Feliz ' por Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | editora: Act.



TRADUÇÃO

'Maha ?Bha ?Rata:Hhistória de Sa?vitri? ' traduzido por Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta | editora: Mne?ma

'Mumbo Jumbo' traduzido por João Vitor Schmidt | editora: Zain

'O Cantar de Roldão: Chanson de Roland' traduzido por Ronald Costa | editora: Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)

'O Cavaleiro de Bronze e Outros Contos e Versos' traduzido por Rubens Figueiredo | editora: Penguin-Companhia das Letras

'Odisseia: Homero' traduzido por Leonardo Antunes | editora: Mne?ma

'O Oposto da Branquitude: Reflexões sobre o Problema Branco' traduzido por Carolina Selvatici | editora: Pallas

'O Retorno do Barão de Wenckheim' traduzido por Zsuzsanna Spiry | editora: Companhia das Letras

'Os Irmãos Karamázov' traduzido por Cecília Rosas, Lucas Simone | editora: Penguin-Companhia das Letras

'Os Itálicos São Meus: Autobiografia' traduzido por Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian | editora: Kalinka

'Plotino Enéadas' traduzido por Juvino Alves Maia Junior | editora: Nova Acrópole

EIXO: INOVAÇÃO





INCENTIVO À LEITURA - PROJETO

A Cidade da Gente | responsável: Otavio

A Feira do Livro 2025 | responsáveis: Associação Quatro Cinco Um

Cartovivências nas Periferias da Cidade | responsável: Ricardo Barbosa da Silva

FLIPEBA: Festa Literária da Ilha de Boipeba | responsável: Thales Felipe Moraes

Leia Comigo! | responsável: Luis Norberto Pascoal

Pajeú Encantado | responsável: Jefferson Willian Moraes de Sousa

Palavra que Aproxima: Narração Artística como Prática de Formação de Comunidades Leitoras | responsável: Aline

Programa de Rádio Universo Literário | responsável: Fábia Pereira Lima

Semana Literária Sesc e Feira do Livro | responsável: Mayara Elisa de Lima Cirico

Sempre um Papo | responsável: Afonso Augusto Borges Filho





LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR

'Água Turva' | editoras: Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

'A Obscena Senhora D' | editoras: Companhia das Letras, Pushkin Press

'A Terra Dá, a Terra Quer' | editoras: Ubu, Editions Wildproject

'Bambino a Roma' | editoras: Companhia das Letras, Feltrinelli Editore

'Flor de Gume' | editora: Moinhos, Fondo de cultura económica

'Marrom e Amarelo' | editoras: Companhia das Letras, Gallimard

'O Crime do Bom Nazista' | editoras: Todavia, Pushkin Press

'O Som do Rugido da Onça' | editoras: Companhia das Letras, Liveright/ Norton

'Os Substitutos' | editoras: Companhia das Letras, Métailié

'Via Ápia' | editoras: Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux





INCENTIVO À LEITURA - CULTURA DIGITAL

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