677

Escritor Pedro Pacífico compartilha experiências e curiosidades sobre sua vida no livro que se tornou best-seller Renato Parada/divulgação

O influenciador literário Pedro Pacífico, conhecido como Bookster, realiza sessão de autógrafos de seu livro de memórias, “Trinta segundos sem pensar no medo” (Intrínseca), nesta terça (10/10), a partir das 19h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 – São Pedro).

De um jeito honesto e direto, Pedro compartilha experiências e curiosidades sobre sua trajetória. “Trinta segundos sem pensar no medo” tem 192 páginas e será vendido por R$ 49,90 e R$ 24,90 (e-book).

• DOROTHÉE NA GUERRA DO PARAGUAI

Organizado pelo historiador e cientista político Francisco Doratioto, a Chão Editora lança, nesta terça (10/10), “Memórias de Dorothée Duprat de Lasserre: relato de uma prisioneira na Guerra do Paraguai (1870)”. A obra foi indicação editorial do historiador mineiro José Murilo de Carvalho (1939-2023), que também sugeriu o nome do organizador. O livro retrata o único depoimento de uma mulher a respeito da Guerra do Paraguai. A autora não só assistiu à violência do conflito como viveu na pele os desmandos da ditadura de Solano López. Seu relato expõe os sofrimentos causados à população civil, particularmente às mulheres paraguaias. Com 168 páginas, o livro tem preço sugerido de R$ 54 e R$ 32,40 (e-book).

• “AWEREJÊ”, DE TULIO ARAUJO

Conhecido por sua dedicação ao pandeiro, o mineiro Tulio Araujo (foto) lança “Awerejê”,nesta terça (10/10), nas principais plataformas digitais. O sexto álbum do ritmista foca em releituras de clássicos do jazz. Awerejê é uma palavra derivada do tupi-guarani que significa convergência, fusão, mistura. Segundo o artista, isso é o que se ouve nas nove faixas do disco, que traze arranjos pandeirísticos para composições de Ray Noble, Miles Davis, Johnny Green, Richard Rogers, John Coltrane, Herbie Hancock e Chick Corea.

• “MINAS – TERRITÓRIO DAS ÁGUAS”

O livro “Minas – Território das águas”, que convida o leitor a percorrer e conhecer as paisagens ao longo das bacias hidrográficas de Minas Gerais, será lançado nesta terça-feira (10/10), em evento para convidados. As paisagens são formadas pela flora, fauna e a diversidade cultural do povo mineiro, presentes nas celebrações, culinária, arquitetura, ofícios, crenças, arte e também nos vestígios arqueológicos. Nesta obra, a água é o elemento que conecta o território às pessoas, com seus modos de viver. Com 192 páginas e preço sugerido de R$ 110, o livro traz textos assinados por Cristiane Maria Magalhães e fotografias de Cezar Félix, André Sena, Ísis Medeiros, José Israel Abrantes, Lori Figueiró, Márcia Hirota, Marcos Amend e Tom Alves.

• ROCK NO FERIADÃO

O Underground Pub (Av. Itaú, 540 – Dom Cabral) preparou programação especial para quem quiser curtir o feriadão em BH. Na quarta (11/10), a partir das 19h, a casa recebe mais uma edição da festa Brazuca, com Chevette Hatch , além de Biquíni no Paralama, cujo repertório homenageia as bandas lideradas por Bruno Gouveia e Herbert Vianna, respectivamente. Entrada franca até as 21h; após esse horário R$ 20. Na Quinta Insana, haverá shows de Gordon of Swing e da banda Velotrol, com entrada franca a noite toda. Informações: @undergroundblackpub_eventos.