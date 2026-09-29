'Acabou com a carreira dele': Virginia é criticada após jogo de Vini Jr.

FOLHAPRESS - O relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais. Torcedores passaram a relacionar o momento vivido pelo atacante do Real Madrid com a vida pessoal do jogador e direcionaram críticas à influenciadora.

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Os comentários se intensificaram após o desempenho do craque no jogo desta terça-feira (29/9). Vini Jr. jogou pela Seleção Brasileira em um duelo com a Austrália. Apesar das críticas, o confronto terminou com a vitória do Brasil por 4 a 2.

Parte das manifestações surgiu no X, antigo Twitter, onde internautas atribuíram ao namoro supostas mudanças no desempenho do atleta. "Bizarro como a Virginia acabou com a carreira do Vinicius Jr. O cara agora carrega uma energia ruim que você sente só vendo de longe. Esse relacionamento o destruiu", disparou um. "Perdeu a credibilidade quando decidiu dar fama pra Virginia", detonou outro.

A repercussão também incluiu comentários sobre a presença de Virginia e pessoas próximas a ela na rotina do jogador. "Falar a real: desde que ele enfiou a Virginia e os amigos dela na casa dele, nunca mais jogou direito", apontou um terceiro. Outro internauta chegou a fazer uma previsão sobre a continuidade da carreira do atacante: "Se ele não se separar da Virginia, vai encerrar a carreira antes dos 30".

As críticas ganharam força depois de um episódio ocorrido no fim de agosto, quando Virginia compartilhou com seus seguidores um momento da rotina na residência de Vini Jr., em Madri, na Espanha. O conteúdo publicado no Instagram mostrava a influenciadora se preparando para dormir e realizando seu tradicional skincare.

O que chamou a atenção de torcedores espanhóis foi o som que aparecia ao fundo da gravação: uma música de funk era reproduzida em volume alto. Na legenda, Virginia fez uma brincadeira com a situação: Músicas calmas para dormir.

A publicação ultrapassou o círculo de seguidores brasileiros e também provocou reações de internautas internacionais. Alguns torcedores espanhóis questionaram a escolha de manter música alta na noite anterior a uma partida do Real Madrid pela La Liga.

Na ocasião, a equipe de Vini Jr. tinha compromisso marcado para o dia seguinte contra a Real Sociedad. A discussão nas redes sociais se concentrou na possibilidade de o ambiente mostrado no vídeo ser compatível com a preparação do jogador para a partida.

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