Ana Paula Renault fala sobre amizade com Tia Milena: 'Quebra de lealdade'
Em entrevista à Blogueirinha, campeã do BBB 26 nega ter ignorado ex-aliada e cita 'padrão de fidelidade' quebrado após o reality show
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Ana Paula Renault comentou pela primeira vez sobre o fim de sua amizade com Tia Milena, com quem formou uma aliança no “BBB 26”. Em entrevista ao programa “Blogueirinha Entrevista”, no Multishow, nessa segunda-feira (28/9), a campeã do reality negou ter se afastado ou ignorado a ex-colega de confinamento.
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Ana Paula Renault: “No final das contas eu ganhei quase 6 milhões de reais. Acho que deu uma balizada importante”— Tracklist (@tracklist) September 29, 2026
Blogueirinha: “Balizou também a Tia Milena talvez”
Ana Paula Renault: “Quem? Hm? Você conhece?”#BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/OOs4cD9ZPi
Questionada sobre o rompimento, a jornalista ironizou a situação. “Quem? Hum? Você conhece?”, brincou, antes de esclarecer que as duas viveram “algo muito intenso” e que a conexão foi “altamente genuína”. Ela ressaltou que prefere não espetacularizar suas relações.
Ana Paula explicou que a agenda de compromissos após o programa a impediu de manter contato, afirmando que não conseguiu se encontrar direito nem com as próprias irmãs. “Acho que nós temos que entender as reações das pessoas, mas não necessariamente eu tenho que corresponder a tudo que as pessoas pensam”, declarou.
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A jornalista também abordou a dificuldade de lidar com as opiniões externas ao sair do reality. “É muita gente falando, muito papo atravessado e a gente não sabe quem ouvir. É muito difícil a gente entender quem realmente quer o nosso bem”, pontuou.
Quebra de lealdade
Durante a conversa, Blogueirinha mencionou que Tia Milena teria dito que as duas estavam em “patamares de carreira diferentes”. Ana Paula classificou a fala como “pesada e desnecessária”. Ela disse que a repercussão do comentário “não foi boa para ninguém”.
Apesar do distanciamento, ela desejou sucesso à ex-aliada. “Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo. Brilhe, vença e não deixe ninguém te apagar”. Ao final, Ana Paula lamentou o desfecho da amizade: “A gente fica muito triste quando quebra um padrão de fidelidade e lealdade”.
Ana Paula deu a melhor resposta sobre o fim da proximidade com Milena, não precisa de espetacularização sobre isso, o que tem que ficar é quanto foi lindo o que viveram dentro da casa, muito se fala, pouco se sabe. Maturidade e tempo ao tempo. #BlogueirinhaEntrevista…— jeff mattias (@jeffmattias) September 29, 2026
Após a repercussão da entrevista, Tia Milena publicou em suas redes sociais: “É Milena day? Esqueceram de me avisar? (risos). Já falei que não precisa, mas muito obrigada”.
É Milena day?esqueceram de me avisar??????????? já falei que não precisa ???????mas muito obrigada— Milena (@tiamilenabbb) September 29, 2026
Amizade com Juliano Floss
A relação com Juliano Floss, o terceiro membro do trio “Eternos”, continua firme. Ana Paula Renault afirmou que, embora não se encontrem com frequência devido à rotina, a amizade segue normal. Ela ainda brincou sobre o título de “mãe de Juliano” e disse que chega a dar “broncas” no influenciador.
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Blogueirinha também questionou sobre o término de Juliano com a cantora Marina Sena, mas a ex-BBB desconversou. “Não teve isso, gente. Conversamos muito sobre isso, mas foi uma decisão dos dois”, finalizou.