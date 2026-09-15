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Juliano Floss e Ana Paula Renault trocam declarações no Rock in Rio

Ex-participantes do BBB curtem festival juntos e celebram a amizade nas redes sociais: 'Pessoas que vêm para ficar', escreveu o influenciador

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/09/2026 09:29

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Juliano Floss e Ana Paula Renault trocam declarações no Rock in Rio
Juliano Floss e Ana Paula Renault reforçam a amizade durante o Rock in Rio crédito: Lucas Teixeira/Divulgação

Juliano Floss e Ana Paula Renault aproveitaram o Rock in Rio juntos, reforçando a amizade que começou no "Big Brother Brasil". O influenciador publicou uma série de fotos com a jornalista em suas redes sociais e fez uma declaração.

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“Eu te amo. tem encontros na nossa vida que chegam de uma forma diferente, pessoas que vem pra ficar, é sempre bom estar do teu lado bruxona”, escreveu Juliano na legenda da publicação.

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Nos comentários, Ana Paula Renault retribuiu o carinho do amigo: “A vida foi muito generosa quando cruzou nossos caminhos. Amo maaaaaaais!!!”.

O encontro aconteceu durante uma ação da TIM, patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2026.

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Outros nomes conhecidos também marcaram presença no local, como Thais Carla, Marvvila, Vitão, Gominho e Yuri Marçal. Edu Camargo e Fi Oliveira, do “Diva Depressão”, também passaram por lá.

Pessoas sorrindo, com óculos e tatuagens, no evento TIM do Rock in Rio
Fih e Edu, do Diva Depressão, e Thaís Carla curtem o Rock in RioLucas Teixeira/Divulgação

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