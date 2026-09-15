Juliano Floss e Ana Paula Renault trocam declarações no Rock in Rio
Ex-participantes do BBB curtem festival juntos e celebram a amizade nas redes sociais: 'Pessoas que vêm para ficar', escreveu o influenciador
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Juliano Floss e Ana Paula Renault aproveitaram o Rock in Rio juntos, reforçando a amizade que começou no "Big Brother Brasil". O influenciador publicou uma série de fotos com a jornalista em suas redes sociais e fez uma declaração.
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“Eu te amo. tem encontros na nossa vida que chegam de uma forma diferente, pessoas que vem pra ficar, é sempre bom estar do teu lado bruxona”, escreveu Juliano na legenda da publicação.
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Nos comentários, Ana Paula Renault retribuiu o carinho do amigo: “A vida foi muito generosa quando cruzou nossos caminhos. Amo maaaaaaais!!!”.
O encontro aconteceu durante uma ação da TIM, patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2026.
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Outros nomes conhecidos também marcaram presença no local, como Thais Carla, Marvvila, Vitão, Gominho e Yuri Marçal. Edu Camargo e Fi Oliveira, do “Diva Depressão”, também passaram por lá.