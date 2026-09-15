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Stray Kids, Hwasa e NEXZ fazer história no Rock in Rio em noite dedicada ao K-pop
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Hwasa subiu ao Palco Mundo às 19h. A cantora, nascida Ahn Hye-jin em Jeonju, estreou em 2014 como integrante do grupo MAMAMOO, ao lado de Solar, Moonbyul e Wheein. Em 2019, lançou o single “Twit” e iniciou a carreira solo. Em 2023, deixou a agência RBW e assinou com a P Nation, do cantor e produtor Psy, sem deixar de integrar o MAMAMOO. Foto: Reprodução Youtube
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A apresentação de Hwasa teve mais um significado especial para a história do festival. A cantora se tornou a primeira artista solo sul-coreana a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio. Durante o show, ela intercalou sucessos da carreira solo com faixas do repertório do MAMAMOO. Foto: Reprodução / Instagram
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O Stray Kids encerrou a noite como headliner do quinto dia do festival. O grupo, que é formado por oito integrantes, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, surgiu a partir de um programa de televisão exibido pela Mnet em 2017, que acompanhava os trainees da JYP Entertainment durante o processo de criação do grupo. Foto: Reprodução Youtube
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O programa mostrava os participantes enfrentando desafios e avaliações para conquistar a oportunidade de fazer parte da banda e debutar. Nesse processo, o líder Bang Chan teve papel fundamental na escolha dos membros. O Stray Kids estreou oficialmente em 25 de março de 2018, com o EP “I Am Not”. Foto: Reprodução Youtube
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O Stray Kids acumula uma sequência de recordes na Billboard 200. O álbum “Karma”, lançado em agosto de 2025, tornou o grupo o primeiro artista da história a levar os sete primeiros lançamentos da carreira ao topo da parada americana. O mixtape “Do It”, lançado em novembro de 2025, ampliou a marca para oito lançamentos consecutivos no primeiro lugar. Foto: Reprodução Youtube
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Para acompanhar a grande noite, a Cidade do Rock recebeu um grande público, com muitas famílias e pais acompanhando os filhos. Assim, o público presente era consideravelmente mais jovem do que o observado nos demais dias do festival. Além disso, a organização permitiu o uso dos lightsticks, acessórios tradicionais entre os fãs de K-pop e comuns nas apresentações das bandas. Foto: Reprodução Youtube