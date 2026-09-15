Stray Kids, Hwasa e NEXZ fazer história no Rock in Rio em noite dedicada ao K-pop

Para acompanhar a grande noite, a Cidade do Rock recebeu um grande público, com muitas famílias e pais acompanhando os filhos. Assim, o público presente era consideravelmente mais jovem do que o observado nos demais dias do festival. Além disso, a organização permitiu o uso dos lightsticks, acessórios tradicionais entre os fãs de K-pop e comuns nas apresentações das bandas. Foto: Reprodução Youtube