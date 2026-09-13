Rock in Rio confirma nova edição para setembro de 2028

O Rock in Rio terá uma nova edição em setembro de 2028 e uma corrida com ponto de chegada na Cidade do Rock, onde o festival acontece.

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O anúncio foi feito por Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, empresa que organiza o festival. Em entrevista coletiva neste domingo (13/9), ela afirmou que a prova não será exclusiva para atletas.

A ideia é que a corrida comece cedo e termine à noite. A iniciativa deve contar com shows e distribuição de brindes. Sobre a atual edição do evento, a executiva avaliou como positiva a participação de artistas do k-pop e declarou que vai trabalhar para incluir esse gênero novamente em 2028.

Em sua 11ª edição, o evento se equilibrou entre o rock e o pop, gêneros que corresponderam a cinco - Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Twenty One Pilots, Elton John e Maroon 5 - dos sete headliners.

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As outras duas datas tiveram eletrônica, com Calvin Harris, e o "dia do k-pop", com o Stray Kids.

