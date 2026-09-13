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Rock in Rio confirma nova edição para setembro de 2028

Organização do festival também anunciou uma corrida voltada ao público em geral que terá como ponto de chegada a Cidade do Rock

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Folhapress - Notícias
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Repórter
13/09/2026 16:48

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Roberto Medina presenteia Elton John em show histórico no Rock in Rio
Elton John foi uma das principais atrações da atual edição do Rock in Rio, que chega ao fim neste domingo (13/9) crédito: Reprodução / Ben Gibson

O Rock in Rio terá uma nova edição em setembro de 2028 e uma corrida com ponto de chegada na Cidade do Rock, onde o festival acontece.

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O anúncio foi feito por Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, empresa que organiza o festival. Em entrevista coletiva neste domingo (13/9), ela afirmou que a prova não será exclusiva para atletas.



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A ideia é que a corrida comece cedo e termine à noite. A iniciativa deve contar com shows e distribuição de brindes. Sobre a atual edição do evento, a executiva avaliou como positiva a participação de artistas do k-pop e declarou que vai trabalhar para incluir esse gênero novamente em 2028.


Em sua 11ª edição, o evento se equilibrou entre o rock e o pop, gêneros que corresponderam a cinco - Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Twenty One Pilots, Elton John e Maroon 5 - dos sete headliners.

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As outras duas datas tiveram eletrônica, com Calvin Harris, e o "dia do k-pop", com o Stray Kids.


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