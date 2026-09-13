Larissa Manoela diz ter ficado chateada por perder papel

Larissa Manoela já estava se preparando para interpretar Carmen Miranda na cinebiografia "Pra você gostar de mim", mas precisou deixar o projeto antes do início das filmagens por alterações na agenda da produção.

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A atriz falou sobre o assunto durante passagem pelo Rock in Rio, nesse sábado (12/9). "Não fui eu quem abriu mão", disse à reportagem.

"Essa decisão não foi tomada por mim, porque desde o momento em que aceitei o projeto, eu, inclusive, recusei outros grandes trabalhos para poder estar junto. Sou muito comprometida com meu trabalho, com a palavra que dou aos meus fãs, com a galera do nosso meio, os profissionais", disse.

A mudança ocorreu porque a produção precisou ter as gravações em datas diferentes das combinadas anteriormente. "A partir do momento em que o diretor optou por antecipar a data, infelizmente não foi possível conciliar", lamentou a atriz.





"Tenho que confessar que fiquei muito chateada", afirmou. "Mas eu espero que seja um sucesso e que todas as boas homenagens a Carmen Miranda sempre sejam feitas, porque ela merece."

Marido da atriz, André Luiz Frambach, que também estaria no filme, usou o bom humor para lidar com a situação. "A gente brinca que a Larissa já é nossa pequena notável, mesmo sem fazer a Carmen", comentou.

O casal prestigiou o segundo sábado de Rock in Rio com capas de chuva e unidos pelo objetivo de curtir o show de Demi Lovato. Enquanto Frambach torcia para que a americana cantasse alguma música da trilha sonora de "Camp Rock", Larissa lembrou de um momento que tiveram juntas.

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"Eu já a conheci um tempão atrás, quando ela veio (ao Brasil). Na época que eu tava fazendo 'Carrossel'. Foi incrível o contato com ela. Mas hoje não vamos tentar encontrá-la. A gente veio só curtir mesmo, aproveitar", relatou.