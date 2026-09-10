Demi Lovato 'ensina' receita de brigadeiro a brasileiros

Demi Lovato, de 34 anos, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (10/9) e, poucas horas depois, já estava com a mão na massa. A cantora aproveitou o Dia do Brigadeiro para ensinar aos brasileiros como preparar o doce, em um vídeo publicado nas redes sociais.

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A receita foi feita em parceria com a Nestlé. Fã declarada de brigadeiro e de cozinhar, Demi contou que sua relação com o doce ganhou um episódio inusitado durante uma de suas passagens pelo país.

A cantora lembrou a ocasião em que confundiu "brigadeiro" com "obrigada" diante do público brasileiro. "Acho que arrasei", brincou ao terminar a receita.

O doce não é novidade para a artista. Em outras visitas ao Brasil, ela já havia experimentado brigadeiro. Em 2025, a cantora também lançou um livro de culinária.

Shows

A passagem pelo país desta vez será marcada por três apresentações. Demi será uma das atrações do Rock in Rio neste sábado (12/9), no Palco Mundo, no mesmo dia em que o Maroon 5 será o headliner.

Depois do festival, ela segue para São Paulo, onde se apresenta no Suhai Music Hall na terça (15/9) e na quarta-feira (16/9).



Os shows fazem parte da turnê "It's not that deep", nome também de seu nono álbum de estúdio, lançado em outubro de 2025. O repertório deve combinar as músicas mais recentes com sucessos como "Cool for the summer" e "Heart attack".

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Ao longo de sua carreira, Demi já fez mais de 20 shows no país.