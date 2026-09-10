Assine
overlay
Início Cultura
'ACHO QUE ARRASEI'

Demi Lovato 'ensina' receita de brigadeiro a brasileiros

Demi será uma das atrações do Rock in Rio neste sábado (12/9), no Palco Mundo, no mesmo dia em que o Maroon 5 será o headliner

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
10/09/2026 20:00

compartilhe

×
Demi Lovato é fã de brigadeiro
Demi Lovato é fã de brigadeiro crédito: Reprodução/Instagram

Demi Lovato, de 34 anos, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (10/9) e, poucas horas depois, já estava com a mão na massa. A cantora aproveitou o Dia do Brigadeiro para ensinar aos brasileiros como preparar o doce, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A receita foi feita em parceria com a Nestlé. Fã declarada de brigadeiro e de cozinhar, Demi contou que sua relação com o doce ganhou um episódio inusitado durante uma de suas passagens pelo país.



A cantora lembrou a ocasião em que confundiu "brigadeiro" com "obrigada" diante do público brasileiro. "Acho que arrasei", brincou ao terminar a receita.



O doce não é novidade para a artista. Em outras visitas ao Brasil, ela já havia experimentado brigadeiro. Em 2025, a cantora também lançou um livro de culinária.


Shows


A passagem pelo país desta vez será marcada por três apresentações. Demi será uma das atrações do Rock in Rio neste sábado (12/9), no Palco Mundo, no mesmo dia em que o Maroon 5 será o headliner.



Leia Mais






Depois do festival, ela segue para São Paulo, onde se apresenta no Suhai Music Hall na terça (15/9) e na quarta-feira (16/9).


Os shows fazem parte da turnê "It's not that deep", nome também de seu nono álbum de estúdio, lançado em outubro de 2025. O repertório deve combinar as músicas mais recentes com sucessos como "Cool for the summer" e "Heart attack".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Ao longo de sua carreira, Demi já fez mais de 20 shows no país.


Tópicos relacionados:

brigadeiro demi-lovato musica rock-in-rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay